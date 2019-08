Come conquistare una ragazza su Whatsapp

Conquistare una ragazza è spesso difficile, specialmente se si è molto timidi e ci si approccia con fatica al sesso opposto. Per questo, utilizzare gli strumenti che la tecnologia ci offre, come i messaggi su Whatsapp, non è del tutto sbagliato. Molti siti, come Inattraction.com spiegano nel dettaglio come comportarsi in questi casi.

C’è da considerare, però, che il contatto visivo, la voce, sono dei fattori fondamentali della conquista, e non si possono evitare in alcun modo. Anche perché tramite messaggi è più facile camuffare la propria personalità, che prima o poi emerge sempre, facendo insorgere problemi.

Spesso, infatti, prima di rispondere ad un messaggio si consultano le guide sul web su come comportarsi in determinata situazioni, oppure si inviano gli screen ai propri amici in cerca di suggerimenti appropriati. La ragazza che si cerca di conquistare potrebbe rimanere particolarmente affascinata da determinate parole che, però, non sono frutto del proprio sacco. Occorre, quindi, non esagerare con i messaggi e limitarsi a “preparare il terreno”.

Gli errori frequenti

Il primo consiglio che va dato assolutamente è quello di non pressare, aspettare sempre una risposta dall’altra parte prima di scrivere di nuovo, niente frasi come “ma ci sei?!” “perché non mi rispondi?!”. Asfissiare una ragazza la farà scappare a gambe levate.

Un ulteriore errore che si commette spesso è quello di farsi desiderare. Essere troppo criptici, enigmatici, mandare segnali contrastanti o giocarsi la carta della gelosia non è la strada giusta. Con uno schermo che fa da filtro, capire cosa intende davvero l’altra persona è davvero complicato. Si rischia di allontanare la ragazza per cui si prova un interesse.

Al contrario, un atteggiamento troppo diretto con degli slanci prematuri potrebbe intimorire la ragazza, specialmente se si tratta di una tipa timida negli approcci. Bisogna essere chiari, esprimere il proprio interesse, ma non da subito. Importantissimo è dosare ogni parola: evitare un “mi piaci” sostituendolo con “vorrei uscire con te”. Sono piccoli accorgimenti che fanno la differenza.

Spesso, inoltre, accade che puntare tutto sulla risata. Ciò significa che si mandano selfie buffi, meme, si risponde con battutine, scherzando spesso, magari senza considerare che talvolta non è il momento giusto e bisognerebbe mostrare altri lati della personalità come la sensibilità, il carattere forte, il carisma, l’intelligenza. Nascondere le proprie opinioni ed il proprio punto di vista dietro ad uno scherzo via Whatsapp farà nascere la convinzione nella ragazza che non può aspettarsi altro dal suo interlocutore. Proprio per questo, troppe risate sono il preludio alla friendzone.

La strategia di conquista

Certo, tra il primo messaggio e quello fatidico che prepara all’appuntamento ci sono tanti altri step, ed è necessario giocarseli bene, dosando la strategia di conquista al farsi conoscere per come si è.

Come già detto, i messaggi non devono essere né troppi né troppo pochi… quindi, come si fa a definire la quantità giusta per non lasciarsi sfuggire l’occasione di conquistare l’oggetto del proprio interesse? Tutto dipende dal carattere della ragazza. Per una tipa più aperta, più sfacciata, che magari spesso manda degli assist servono molti meno messaggi rispetto a quelli che servono per convincere una ragazza più introversa. Stessa cosa vale per una ragazza che ha poca fiducia nel sesso maschile, che ha chiuso da poco una relazione o che è stata spesso scottata da storie sbagliate.

La strategia che in linea generale si rileva vincente nella conquista su Whatsapp è quella di improntare tutto lo scambio di messaggi sulla stessa lunghezza d’onda della propria interlocutrice. Lei risponde dopo molto tempo? Occorre fare lo stesso. Le risposte sono brevi e concise? Così deve continuare la conversazione. Ovviamente ci sono casi differenti che richiedono di uscire dagli schemi, ma è impossibile analizzarli senza avere una visione d’insieme del rapporto tra due soggetti.