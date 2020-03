Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez: la raccolta fondi supera i 3 milioni di euro

Si tratta di una delle coppie più influenti probabilmente a livello globale, sicuramente al primo posto per quanto riguarda le star italiane. E nonostante in Italia non vivano da qualche anno, Chiara Ferragni e Fedez si sono sentiti particolarmente toccati dalla situazione di emergenza che sta colpendo in questi giorni la Penisola. Considerando la popolarità di cui dispongono, hanno deciso di utilizzarla come veicolo per un messaggio estremamente positivo.

Ed è così che ieri mattina (9 marzo) l’influencer ed il rapper hanno dato vita a una raccolta fondi su Gofundme, destinata ad aiutare l’ospedale San Raffaele di Milano: in particolare, i soldi ricavati verranno utilizzati per creare nuovi posti di terapia intensiva. La prima cifra che la coppia si augurava di poter raggiungere era quella di 100 mila euro, ma i numeri hanno superato di gran lunga le aspettative e sono fortunatamente ancora in crescendo

Coronavirus, Ferragni e Fedez: i numeri della raccolta fondi

In appena cinque ore infatti era già stato raggiunta la cifra record di un milione di euro raccolti, tramite offerte da tutto il paese. Proprio in momenti come questi bisogna ricordarsi di restare uniti e di farci forza a vicenda, per diventare invincibili, come ricordato dalla stessa influencer sul suo profilo. E la raccolta fondi adesso non tende chiaramente a fermarsi ma anzi ad alimentarsi sempre più: ad oggi sono addirittura tre i milioni raccolti in poco più di un 24 ore. Numeri pazzeschi che certificano come la causa stia effettivamente a cuore alla maggior parte degli italiani, coscienziosi e colpiti da quello che sta accadendo.