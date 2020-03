Effetto Coronavirus: crollo netto per il mercato degli smartphone

La pandemia in corso ha inferto pesanti colpi all'economia in generale: ma per gli smartphone è il più grande calo di sempre

Che la situazione attuale sarebbe sfociata in una serie di duri colpi per l’economia, degli stati singoli ma anche a livello globale, era ben più che prevedibile ed anzi quasi scontato. Una società al limite della paralisi totale non può certo alimentare i consumi di qualsiasi bene, ed è molto complesso di conseguenza che il denaro circoli come se nulla fosse.

E così, anche il mercato degli smartphone ha subito nelle ultime settimane un crollo drastico. Ma ricapitoliamo un attimo la situazione: i problemi economici ampiamente diffusi sul globo sono solo una delle conseguenze della pandemia che stiamo vivendo. Il Coronavirus si è ormai diffuso a livello mondiale, stravolgendo la vita e la quotidianità dei cittadini di gran parte del pianeta. Concentriamoci adesso sulla tecnologia di cui parlavamo.

Il mercato degli smartphone crolla

I dati relativi alle ultime settimane raccontano, tra gli altri, un mercato degli smartphone che ha registrato un crollo verticale da quando la pandemia ha avuto inizio. Prendendo in considerazione solo il mese di febbraio, quando in Italia hanno iniziato a diffondersi le prime precauzioni per il virus, si è verificato un -38% rispetto allo scorso anno, nello stesso periodo.

Come è facile immaginare non si tratta di numeri banali. A cosa è dovuta una tale involuzione improvvisa? Principalmente dalle conseguenze dirette della pandemia: in Cina infatti molte aziende ed altrettanti negozi sono rimasti chiusi nel recente periodo proprio a causa del Coronavirus. Ne è derivato un profondo calo della domanda inizialmente solo in Cina, e poi più in generale in tutta l’Asia. Si tratta del più grande calo di sempre nella storia degli smartphone. Una situazione dalla quale, una volta terminata l’emergenza in corso, sarà davvero complesso e lungo il processo per riemergere.