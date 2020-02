Il coronavirus colpisce i bambini? Primi quattro casi in Lombardia, ma…

Continuano a rincorrersi le notizie, positive o negative, legate alla tematica del momento: il Coronavirus. Scientificamente chiamato COVID-19, il virus ha raggiunto l’Italia la scorsa settimana, quarto paese nel territorio europeo a presentare infetti, e sta continuando a svilupparsi e diffondersi. Tra le molte domande che esperti e non si sono posti, in relazione a questa situazione, ce n’è una di primo piano. Ma il coronavirus colpisce anche i bambini?

Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS

IL CORONAVIRUS COLPISCE I BAMBINI?

Inizialmente sembrava che la risposta fosse negativa, in maniera totale. Si sono poi invece registrate alcune eccezioni con il trascorrere del tempo, ma si tratta di vere e proprie rarità su un campionamento percentuale degli infetti. Le motivazioni possono essere collegate a tutte quelle informazioni che già abbiamo su questo virus.

La modalità di sviluppo, così come anche la tipologia di virus in sé e di diffusione, sono accomunabili a quelle di una comune influenza che si trasforma in polmonite. Quel che cambia, però, sono due caratteristiche. Da una parte la facilità di contagio estremamente più elevata rispetto a quella di una influenza normale. Dall’altra, le percentuali di mortalità. Che non sono drastiche, è bene precisarlo, e non danno adito alla psicosi che si è finora scatenata. Ma non devono nemmeno essere sottovalutate: si tratta del 2,5 – 3% in confronto ad una mortalità influenzale tarata attorno allo 0,1%.

LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA

Va sottolineato come i decessi registrati sinora abbiano colpito quasi totalmente persone anziane o individui già affetti da patologie precedenti. In sostanza, coloro che presentavano difese immunitarie molto basse. Resta però il fatto che oggi il numero dei contagiati da Coronavirus in Lombardia è salito a 259, e per la prima volta sono stati infettati anche quattro minori. In questi casi, l’infezione è però più leggera, e due di questi sono già stati dimessi.

I primi casi di minorenni positivi al test sono quindi tutti lombardi, provenienti dalla zona di Codogno (l’epicentro italiano del virus). Si tratta di una bambina di quattro anni, due bambini di dieci ed un ragazzo di quindici. Sono però già arrivate le rassicurazioni da parte del presidente della Lombardia Attilio Fontana: tutti e quattro, chi dimesso e chi ricoverato, stanno bene. E dunque: il coronavirus colpisce i bambini? Sì, è possibile. Ma in una forma più leggera.