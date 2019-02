L’Aquila: giallo per la morte del pensionato di Scurcola Marsicana Enzo Morgante

E’ giallo nella Marsica, in provincia di L’Aquila, per la morte di Enzo Morgante, pensionato di 71 anni residente a Scurcola Marsicana. L’uomo era stato trovato a terra in strada e ricoverato presso il reparto di rianimazione per un trauma cranico.

Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS

Il decesso di Enzo Morgante

Il decesso di Enzo Morgante si è registrato nella serata del 23 febbraio 2019 presso l’ospedale San Salvatore di L’Aquila. Il pensionato, che risiedeva a Scurcola Marsicana, era ricoverato da giorni presso il reparto di rianimazione del nosocomio aquilano.

Il 71enne è stato trovato da un passante riverso a terra senza sensi nei pressi della sua abitazione. Il vicino di casa aveva subito allertato i soccorsi e i familiari del pensionato, che è stato trasferito, in un primo momento dagli uomini del 118, presso l’ospedale SS. Nicola e Filippo di Avezzano.

Enzo Morgante è arrivato in nosocomio con grave trauma cranico e dato un aggravamento improvviso è stato subito predisposto il trasferimento presso la struttura ospedaliera aquilana. purtroppo, l’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto.

I carabinieri indagano

I carabinieri indagano per quanto riguarda le lesioni riportate dall’uomo cercando di ricostruire le ultime ore prima dell’incidente. Come riportato anche da Abruzzo Live, secondo alcune testimonianze, Enzo Morgante si sarebbe recato dapprima in tabaccheria e in un secondo momento in un bar nel quale era solito andare per scambiare quattro chiacchiere con gli amici e conoscenti.

L’autorità giudiziaria ha predisposto l’autopsia sul corpo di Enzo Morgante per il quale i familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi. Gli inquirenti vogliono capire se si sia trattato di una semplice caduta o di una vera e propria aggressione poiché nel portafoglio del pensionato mancavano dei soldi. A Padova si registra un gravissimo incidente stradale mentre a Roma dei disagi e alberi caduti a causa del maltempo.