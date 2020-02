Leotta ed Elodie amiche anche in palestra: e i fan notano un dettaglio

Molto spesso i personaggi pubblici devono lavorare a stretto contatto con colleghi che non suscitano in loro particolari simpatie, o addirittura con i quali sono ai ferri corti. Non sono rari gli esempi, in qualsiasi campo e ormai da decenni, di amicizie “costruite” sullo schermo ma non altrettanto salde nella realtà. Il lavoro è un conto, la vita vera un altro. Bellissima è invece la controtendenza rappresentata da Diletta Leotta ed Elodie: amiche anche oltre le telecamere!

Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS

Anzi, un rapporto sempre più stretto e consolidato quello che lega le due bellissime e famose donne. Due personalità che non hanno bisogno di presentazioni, in particolare in questo preciso periodo nel quale entrambe sembrano esser all’apice delle rispettive carriere.

Diletta Leotta dopo essere divenuta una nota conduttrice prima sull’emittente Sky ed ora su DAZN, ha recentemente calcato anche il palco dell’Ariston figurando tra le co-conduttrici dell’ultima edizione di Sanremo, al fianco di Amadeus. Un traguardo non da poco, e non da tutti. Dall’altra parte, sembra essere arrivata proprio in questi ultimissimi anni l’ascesa musicale definitiva per Elodie Di Patrizi, artista originaria di Roma.

LEOTTA ED ELODIE AMICHE, E IN PALESTRA…

La coppia appare veramente molto legata, e le due donne provano a condividere il tempo libero quando possibile. Attraverso varie passioni. Tra le quali, anche la palestra. E proprio per questo negli ultimi giorni si sono concentrate le attenzioni sulle due amiche. Poichè i fan, attentissimi ad ogni minimo particolare, non hanno tardato a notare e commentare uno specifico dettaglio comparso nelle Instagram Stories caricate recentemente.

Un particolare che apparteneva ad Elodie, ma messo in mostra proprio dalla Leotta. Nel bel mezzo di un duro allenamento, infatti, ecco la conduttrice dare il via ad un filmato e inquadrare l’amica, stesa al suolo per riposarsi. L’obiettivo passa poi ai piedi di Elodie, che indossava un paio di calze leopardate decisamente appariscenti e non abbinate con il resto dell’outfit. “Belle scarpe”, l’ironico commento della Leotta, preso sul ridere ovviamente dall’amica e così anche da tutti i seguaci digitali della simpatica coppia.