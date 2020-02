Maria De Filippi ospita le Sardine: anche Mattia Santori in studio ad “Amici”

Ufficialmente non sono legati a nessun partito o posizione politica già presente nel panorama italiano. I principi cardine su cui si basano sono la totale opposizione ai principi sovranisti e populisti, da essi attribuiti soprattutto ai partiti della destra italiana. Si tratta delle “Sardine”. Il movimento, che sta crescendo e raccogliendo consensi in Italia, è davvero neonato: la datazione può essere fatta coincidere con il novembre del 2019. Ed ora, Maria De Filippi ospita le Sardine.

O meglio, il volto del movimento, colui che se ne è dal principio fatto portavoce e più di tutti gli altri ci ha messo la faccia. In televisione, nelle piazze, anche nei talk show politici: Mattia Santori. Ma torniamo un attimo al principio, e comprendiamo perchè questo nuovo gruppo di attivisti popolari, tendenzialmente in giovane età, ha scelto di etichettarsi sono questo nome. Il riferimento è chiaro, se lo si immagina legato al termine “stretti come sardine”: ovvero la volontà, e la necessità, di riempire ogni piazza possibile fino ad affollarla per far sentire la propria voce.

PRIMA LE PIAZZE, ADESSO MARIA DE FILIPPI OSPITA LE SARDINE

Ed ecco che il movimento ha cominciato a diventare diffuso e popolare, e così anche le partecipazioni di Mattia Santoni a diversi programmi televisivi, tendenzialmente politici ma non soltanto. Adesso, è la volta di “Amici” di Maria De Filippi. Celebre programma di intrattenimento pomeridiano, che con la politica niente ha a che fare, e che è ormai arrivato alla diciannovesima stagione. In onda addirittura dal 2001.

È stata proprio Maria De Filippi ad anticipare la presenza del volto delle Sardine nella puntata che andrà in onda venerdì 28 febbraio, durante uno dei cast serali. La conduttrice ha infatti presentato tutti gli ospiti della puntata, che oltre a Santori vedrà la partecipazione di veri big come Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Tommaso Paradiso. Ma perchè la decisione di partecipare ad un programma così distante dal mondo politico? “Non c’è piazza che non valga la pena riempire. Venerdì sera le Sardine saranno alla prima puntata di Amici, rivolgendoci ad una piazza nuova, fatta di altre storie” queste le parole di Mattia Santori in merito.