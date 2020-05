Perchè il figlio di Elon Musk si chiama X Æ A-12?

Nel mondo dello spettacolo non sono mai mancati, nel corso della storia, i contributi di grande importanza e, allo stesso tempo, riconosciuta particolarità. Se volessimo scendere nello specifico e prendere in considerazione soltanto alcune delle determinazioni che prendiamo in esame, basterebbe pensare ai nomi che artisti hanno dato ai loro figli, e che hanno rispecchiato quale fosse la grande particolarità che definisce questi artisti stessi.

Nella maggior parte dei casi i nomi hanno un significato particolare e non sono scelti in virtù di una casualità, per quanto si possa pensare alla stessa in certe occasioni. Tutto ciò porta a considerare più nello specifico quale sia stata la scelta di Elon Musk, di sicuro uno degli uomini più importanti nel contesto globale dal punto di vista imprenditoriale non solo, che scelto di dare un nome piuttosto particolare al suo sesto figlio, ricco di simboli, numeri e lettere che sembrano soltanto essere apparentemente sconnesse tra di loro. Ma qual è il significato del nome che Elon Musk ha deciso di dare a suo figlio? A quanto pare, esiste una spiegazione determinate di quale sia la scelta di un nome del genere, ed è stata offerta direttamente dalla moglie dell’imprenditore nato in Sudafrica e naturalizzato canadese.

Il nome del figlio di Elon Musk è legale?

Prima di prendere in considerazione il significato del nome del sesto figlio di Elon Musk, bisogna considerare la possibilità che effettivamente un nome del genere possa essere dato al bambino, e non soltanto per una questione morale o estetica. Il nome sembra essere, e fin dal primo momento è stato considerato in quanto tale, così tanto assurdo che anche le leggi molto permissive degli Stati Uniti potrebbero non consentire che venga dato al bambino un nome simile. Per capire più nello specifico ciò a cui ci riferiamo, si può guardare a quelle che sono le norme vigenti nello Stato della California, e a quale sia l’impatto che un nome del genere potrebbe avere nei confronti delle stesse.

Laura Wattenberg, esperta di nomi e autrice di libri che ha realizzato sull’argomento, essendo una delle più conosciute nella materia stessa in tutta America, ha chiarito che al 99% dei casi la legislazione della California potrebbe non accettare la decisione da parte di Elon Musk e sua moglie, di chiamare il proprio figlio attraverso una serie di simboli e numeri che sono avvicinati tra di loro, per quanto ci sia una spiegazione per ognuno degli stessi. Il motivo riguarda le norme californiane, che impongono che si usano essenzialmente le lettere dell’alfabeto americano, non accettando simboli e numeri.

Ovviamente, ciò riguarderebbe anche l’associazione che sembra essere assolutamente in logica, per quanto ci sia un significato emotivo da parte dei due genitori, e che creerebbe non soltanto un problema di natura morale, anche un problema di natura pratica. Come ha sottolineato la stessa autrice ed esperta di nomi, sarebbe assolutamente impossibile pronunciare un nome di questo tipo, per ogni tipo di appello o di riferimento specifico che verrebbe dato al bambino, oltre che di registrazione in database o moduli pubblici. Seguono le sue dichiarazioni in merito: «Non c’è solo il problema che stiamo ovviamente parlando di un nome virtualmente impronunciabile. È anche un nome destinato a dare messaggi di errore se inserito in un qualsiasi database o modulo pubblico».

Che cosa significa X Æ A-12?

A questo punto, si può prendere in considerazione che cosa significhi il nome del figlio di Elon Musk, secondo quanto spiegato dallo stesso imprenditore sudafricano e naturalizzato canadese e statunitense, che si è riferito, attraverso le parole della sua compagna, direttamente su Twitter. Per capire quale sia il significato del nome X Æ A-12, figlio di Elon Musk, bisogna far riferimento ai singoli simboli che capeggiano all’interno del nome del bambino stesso. X è in riferimento, chiaramente, alla variabile sconosciuta che dal punto di vista matematico, fisico e scientifico in generale è fondamentale per tutti gli amanti della scienza stessa. Come si può notare dal post stesso, inoltre, gli altri simboli fanno riferimento alla grafia elfica che indica amore e intelligenza artificiale, all’aereo preferito della coppia, che non indica tanto una pretesa di offesa o di difesa ma soltanto di grande estetica, mai di violenza e, infine, alla canzone preferita della donna.

Ovviamente, sulla realtà dei social network e delle diverse piattaforme web non sono mancati i tentativi di prendere in giro la scelta da parte di Elon Musk e della sua compagna, non soltanto attraverso i classici meme che sono nati a seguito della scoperta del nome, ma anche attraverso video e altre immagini che sono state realizzate al fine di spiegare, ovviamente in maniera del tutto ironica, quale sarebbe il reale significato del nome del figlio di Elon Musk e la spiegazione completa e definitiva è stata offerta dalla compagna di Elon Musk direttamente su Twitter, attraverso il post che segue.

-X, la variabile sconosciuta ⚔️

-Æ, la mia grafia elfica di Ai (amore &/o intelligenza artificiale)

-A-12 = precursore dell’SR-17 (il nostro aereo preferito). Niente armi, niente difese, solo velocità. Grande in battaglia, ma non violento 🤍

+

(A=Archangel, la mia canzone preferita)

(⚔️🐁 ratto metallico)