Spesa online Palermo e provincia: elenco delle attività con consegna a domicilio

Palermo, così come una serie di città italiane impegnate in quest’ambito, ha messo a disposizione diverse attività per la consegna a domicilio di alimenti e altri prodotti di prima necessità. In un periodo di grande necessità per l’emergenza Coronavirus, è provvidenziale l’intervento della città siciliana e dei suoi interventi, che riescono a salvaguardare i bisogni e le necessità fondamentali dei cittadini della città e della provincia, in un periodo in cui si fa particolare fatica a ottenere cibo e altri prodotti di prima necessità.

Spesa online PALERMO e provincia: tutte le attività di consegna a domicilio

Sono diverse le attività che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio servizio di delivery, per permettere a tutti coloro che ne hanno bisogno di giovare della consegna di alimenti e altri prodotti di prima necessità. Si tratta di alimentari e non solo, dal momento che i servizi che hanno visti impegnati diverse attività sono molteplici: chiamando i numeri lasciati a disposizione (e ricercabili facendo riferimento al sito delle attività stesse) sarà possibile ordinare a domicilio, in modo da evitare tutte le difficoltà dettate dall’uscire di casa.

Supermercati, e ingrossi alimentari

Colantoni cash and carry

Conad: Consegnamo gli ordini ricevuti via mail entro le 24 ore dalla ricezione della stessa, chiediamo un contatto telefonico per eventuali sostituzioni. – 0916853644

Consegnamo gli ordini ricevuti via mail entro le 24 ore dalla ricezione della stessa, chiediamo un contatto telefonico per eventuali sostituzioni. – 0916853644 Russo group : SPESA A DOMICILIO SU TUTTA LA CITTÀ DI PALERMO. CHIAMACI O SCRIVI UN WhatsApp PER EFFETTUARE IL TUO ORDINE E NOI LO CONSEGNAMO A CASA TUA. I nostri contatti: Via Francesco Lo Jacono n 137: chiama️ 0917219109, scrivi 3473382974, Via Giuseppe Sciuti n 202: chiama 0916262031, scrivi 3423541702, Via Francesco Lo Jacono n 44: chiama️ 091 6256639, scrivi 3512400793

Il pascolo verde: E’ possibile ordinare online direttamente dal nosto sito internet, www.ilpascoloverde.it, dove sono presenti tutti i prodotti di cui disponiamo con i relativi prezzi e le fotografie per ogni prodotto. Il pagamento si effettua alla consegna sia in contanti che con carta di credito/debito, in quanto ogni autista è dotato di un pos per i pagamenti. Accettiamo la carta del Reddito di Cittadinanza. La consegna è gratuita.

Mozzarellando

Muratore alimentari

3D cash and carry

Tutto per la casa: Via Montalbo · 78 · Palermo · 90142 Montepellegrino / 3887510295

Pizzerie, ristoranti, pollerie, rosticcerie e trattorie

La braciera

Comparucci

Galloway

Cibus

Zanga sushi e wok

Zanga meat factory

Sfrigola

Gira&Firria

La dolce vita

Divino ingusto

Naif ristorante pizzeria

Biga genio e farina

Pizzeria Inzerillo

Troppo buona

Rinstafood Quadrifoglio

Frittata

Esedra

Pizza e sfizi

Focacceria Testagrossa

Coccodè

Pizzeria al Vecchio Borgo

Skiscè laboratorio gastronomico

Salsiera burgers e chicken

Pizza Factory

Pizzeria Ximenes

The flavours

Polleria pizzeria Leone

Queen pizze e polli

Trattoria pizzeria La Grotta

Almost food

Il covo dei batocchi

L’isola saporita

400 gradi pizza chef

Sushi e pokè

Sal Capone : Consegnamo a domicilio sush, poke e pizza in tutta la città. A breve , viste le numerose richieste, organizzeremo consegne anche nelle borgate/zone vicine come Sferracavallo, Isola delle Femmine, Bonagia, Monreale, Baida. Ordinare è semplicissimo: basta connettersi sul nostro sito www.salcaponesushi.it e ordinare comodamente dal vostro divano anche con smartphone o pc. Si può pagare anche con carta di credito in modo tale da evitare ancher il contatto con i driver. – Viale Emilia · 69 · Palermo · 90100 Libertà / 091515525

Panifici

Panificio Pollicino : Panificio Pollicino dal 1860 (pane, pizza, biscotti e gastronomia). Per ordinare o avere a domicilio chiamare allo 091331154. Orari di consegna per la pizza dalle ore 11 alle 14 e dalle 17 alle 20.

Pescherie

Pescheria Tagliavia

Pescheria Isgrò

Pescheria Gianni

Pescheria D’Amico

Pescheria Cosenza

Pescheria Francesco Viola

Pescheria Leto

Macellerie

Zangaloro macelleria

Macelleria Guglielmino

Il mercatone della carne

NG Carni

Fruttivendoli e negozi di frutta e verdura

Qbio

Angolo della frutta

Caffè e torrefazioni

Caffè Morettino

Ideal Caffè Stagnitta

Histo Caffè

Le fantasie del caffè

Madreterra caffè

Caffè Moretta

Caffè service

Torrefazione enoteca Pitarresi

Al Moretto

Pirrone vending

Caffè Pedrito

Caffè Longone

Caffè Curato

Enoteche e birrerie

Profumi e sapori di Sicilia : Possibilitá di domicilio solo di mattina. Per ordinare basta telefonare al numero 3883298701. A causa dell’emergenza da covid-19 utilizzeremo tutte le precauzioni dovute al caso sia nella vendita in negozio che nelle consegne (dall’aumento dell’igiene del negozio all’utilizzo di mascherine e guanti).

Surgelati

Sicilia surgelati

Fd gel

Margel centro surgelati

Migel Menodiciotto

Leone surgelati

Gelaterie, bar e pasticcerie

Al Gelatone

Pasticceria Magrì

Zangaloro cafè

La dolceria

Grace coffe corner

Sfizi e delizie

L’artista del gelato

Pasticceria in

Cuor di panna

Il gelatiere

L’aurora del buon gelato

Ingrosso, fabbriche e forniture per dolci

Fratelli Nuccio

Caramelle Terranova

Mirenda

Negozi bio

Sano e Sicano: La nostra azienda a conduzione familiare da oltre 15 anni presente nei migliori supermercati, vuole consegnare i nostri manicaretti direttamente ai propri clienti per fare gustare i prodotti privi di conservanti, appena sfornati. Usiamo prodotti di qualità ricerchiamo farine e dolcificanti alternativi, per preservare la salute del cliente. – Via Sampolo · 302 · Palermo · 90141 Libertà / 3803102472

Spesa online PALERMO e provincia: tutti gli altri servizi

Di seguito, sono riportati tutti gli altri servizi previsti per consegna a domicilio a Palermo e provincia.

Elettronica e informatica

Negozi di videogiochi, informatica, elettronica e telefonia

Informatica commerciale

Playnow

Click Help

Cartuccia center

Wind Tre Roma

Wind Tre Roccaforte

Fast repair

Azeta toner

Powemedia

Smart repair

Moda e gioielli

Gioiellerie e orologerie

Simona Randazzo

Gioielleria Domenico Scenna

Gagliano gioielli

Casarubea gioielli

Emmezeta gioielli

Abbigliamento donna, uomo e intimo

Femme de charme

Frank Billy

Newlook store

Calzature e pelletterie

Perna

Franco cuoio

Orlando calzature

Negozi premaman, per neonati e bambini

Mamme&

Casa

Ferramenta e colori, edizilia e utensili

Leroy Merlin

Mastro

Kulura

Mirto

Piccolo emporio Emilia

Casalinghi

Tutto 1 euro

Cedi

Chimica corporation

Lavanderie

Lavarapido

Vivai

Natura garden

Negozi di animali

Animal garden

Salute

Farmacie e parafarmacie

Farmacia Amedola

Parafarmacia Farmaself

Ottiche

Ottica Lipari

Occhialeria Borruso

Ottica La Mattina

Erboristerie

Isaa Joint

Mr Joint Italy

Erboristeria Tukory Chiaramonte

Erboristeria Arrivas

Apparecchi medicali

Medical store ortopedia

Fitness e bellezza

Negozi per palestra e fitness

Whey shop

Profumerie e negozi di estetica e cosmetica

Armonia cosmesi

Emporio della vanità

Libri e tempo libero

​Cartolerie e librerie

Dudi libreria

Cartoleria Crisci

Cartashop

Libreria Carabà

Cartolibreria Seggio

Libreria scientifica Bragioli

Carta e matita

Negozio di giocattoli

Mastro Geppetto

Tipografie e copisterie

Tipografia dell’Università

Ricca

Dimensione stampa

Carta, packaging e imballaggio

Carta Sud

Carta in

Tutto Carta

Auto e motori

Officine meccaniche, carrozzerie, gommisti e negozi di accessori moto e auto

Tramuto auto

Car

MG Motostore

Maximotostore

Autoservice Marchese

Assicurazioni

Assiida consulting

Giannilivigni soluzioni assicurative

Poste, banche e tabacchi

Servizi postali