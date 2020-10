Taratura degli strumenti di misurazione: come si fa e le norme

La metrologia è la scienza che si occupa delle misurazioni e di tutte le applicazioni che esse possono avere a livello scientifico. Nello specifico la principale funzione di un laboratorio metrologico è anche quella di provvedere alla taratura degli strumenti di misurazione, in modo che essi possano funzionare nel migliore dei modi. Anche nel nostro Paese ci sono delle norme molto dettagliate che riguardano questo settore. Per un’azienda è molto importante rispettare queste normative sulla pesatura e sulla taratura, specialmente se l’azienda in questione si occupa di alcuni campi, come, per esempio, l’elettronica e la meccanica. Ma quali sono i principali strumenti che si occupano della pesatura e che cosa dicono le leggi italiane riguardo alle misurazioni? Scopriamo tutto in maniera più dettagliata.

Come si fa la taratura di uno strumento

Per provvedere alla taratura di uno strumento, bisogna rivolgersi a degli specialisti, come per esempio il laboratorio metrologico Biltek.it. Esistono tanti strumenti che si utilizzano per pesare e per misurare. Per esempio ci sono le bilance industriali, quelle dinamiche, i manometri e i metal detector.

Si tratta di strumenti che vengono utilizzati soprattutto a livello industriale. Hanno sempre bisogno di essere soggetti ad una specifica taratura. I laboratori specializzati si occupano di considerare tutte le caratteristiche e il funzionamento di questi strumenti, in modo da riuscire a farli funzionare in maniera molto precisa.

La taratura di uno strumento consiste nel valutare la sua massima precisione. L’obiettivo da raggiungere è in ogni caso ridurre ogni possibile errore di misura. Gli esperti sostengono la teoria dell’imprecisione della misura, ovvero un margine di errore che, nonostante le analisi approfondite, può sempre risultare per un concetto propriamente relativo alla fisica.

Tuttavia la taratura si rivela molto importante, soprattutto se gli strumenti vengono utilizzati a livello di produzione industriale, perché permette di ridurre veramente al minimo gli errori e le imprecisioni e di ottenere la massima precisione possibile.

Ecco perché tutte quelle imprese che utilizzano quotidianamente gli strumenti di pesatura e di misurazione hanno bisogno di ricorrere a delle tarature specifiche e quindi di servirsi delle azioni messe a disposizione dai laboratori metrologici.

Che cosa dicono le norme in Italia

Le norme relative alle metriche e alla taratura sono contenute in alcuni documenti specifici, come per esempio possiamo ricordare il decreto del Ministro dell’Industria numero 182 del 2000 e la circolare ministeriale del 4 giugno 2001. Questi provvedimenti legislativi stabiliscono che gli strumenti di pesatura non automatici devono essere verificati e collaudati entro due mesi dalla loro messa in funzione o dal loro utilizzo.

Il produttore ha l’obbligo di provvedere a tale operazione, apponendo una data in modo ben visibile sullo strumento stesso. Inoltre le norme stabiliscono anche ogni quanto tempo devono essere effettuate le verifiche metriche.

A questo riguardo le leggi stabiliscono che le verifiche sull’efficienza degli strumenti vanno effettuate ogni tre anni, a cura di operatori e laboratori abilitati dalle Camere di Commercio.

Secondo ciò che stabilisce la legge italiana sulla verifica degli strumenti di pesatura non automatici, bisogna comportarsi in maniera differente a seconda dei risultati che si ottengono dalla verifica dello strumento in seguito alle analisi del laboratorio metrologico.

Infatti, se l’esito della verifica è negativo, si deve provvedere a riparare lo strumento. In alternativa si può presentare anche un ricorso, se si ritiene di essere nel giusto. Al contrario, se l’esito della verifica è positivo, si potrà continuare ad utilizzare lo strumento e su di esso viene applicata un’etichetta che indica la nuova data di scadenza e quindi il momento in cui si dovrà procedere ad una nuova verifica. Rispettare queste norme è molto importante per non ritrovarsi ad essere nel torto.