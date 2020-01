Fortissio, tutto sulla piattaforma per gli investimenti in real time

Fortissio è un broker che molti utilizzano per fare trading online. Può essere definito a buon diritto come una piattaforma di trading, una piattaforma web che dà la possibilità di mettere a disposizione diversi asset su cui investire, come per esempio Forex, azioni, criptovalute, indici e materie prime. Con Fortissio puoi eseguire i tuoi investimenti direttamente dal computer oppure utilizzando i dispositivi mobili, come, ad esempio, lo smartphone. Per le sue caratteristiche Fortissio offre l’opportunità di operare con molta facilità, in maniera piuttosto intuitiva, rendendo disponibile un calendario economico e i conti degli investitori in tempo reale.

Gli asset a disposizione degli investitori

Con Fortissio puoi investire su tutti i mercati finanziari che ti interessano. Abbiamo infatti già specificato che puoi avere a disposizione azioni, criptovalute, Forex, indici e materie prime. Come testimoniano anche le opinioni su Fortissio, questa piattaforma di trading rappresenta un grande successo online, anche per la sicurezza che offre e per la varietà degli asset a disposizione.

Il tutto è possibile grazie ad una tecnologia che si può definire piuttosto rivoluzionaria, quella dei CFD. I CFD sono strumenti complessi che indicano i cosiddetti contratti per differenza. Si tratta, più precisamente, di una tipologia di contratto grazie alla quale è possibile investire sia al rialzo che al ribasso, comunque guadagnando sempre.

Questo non vuol dire che utilizzando le piattaforme di trading CFD si abbia la possibilità di fare soldi facili senza condizioni. Infatti bisogna sempre comunque applicare una certa esperienza e, per riuscire a guadagnare, bisogna riuscire a prevedere correttamente qual è l’andamento futuro del mercato.

Gli strumenti messi a disposizione da Fortissio

Abbiamo già parlato di calendario economico e questo rappresenta uno dei principali strumenti che Fortissio mette a disposizione di tutti i suoi utenti. È un elemento molto importante, perché attraverso il calendario economico puoi apprendere tutte le news che vengono pubblicate ogni giorno.

Infatti il calendario economico può essere utilizzato come strumento di analisi davvero essenziale, insieme per esempio ai grafici. Questi ultimi forniscono in maniera schematica e intuitiva, con una visione d’insieme, informazioni che si possono rivelare importanti per gli investimenti online, notifiche in tempo reale su coppie di valute, su indici e su titoli.

Così i trader possono assumere scelte di investimento sicuramente in maniera più consapevole. Molto interessante è anche il servizio di notizie finanziarie in tempo reale che gli utenti iscritti a Fortissio possono tenere in considerazione, per rimanere sempre aggiornati.

Questo servizio si rivela molto importante soprattutto per chi investe e fa trading basandosi sulle notizie.

Inoltre dobbiamo ricordare che la piattaforma di trading di cui stiamo parlando dà la possibilità di attivare anche un servizio di messaggistica via SMS, per avere degli aggiornamenti continui sulle direzioni assunte dal mercato.

I prelievi e i depositi nel trading online

Diamo uno sguardo adesso ai dettagli che riguardano i conti degli investitori, per saperne di più sui depositi e sui prelievi. Anche come dimostrano le recensioni che gli utenti che già utilizzano Fortissio lasciano sul web, con questa piattaforma web i pagamenti sono garantiti.

Infatti, dopo aver ottenuto dei profitti, si può in qualunque momento prelevarli e il pagamento arriva in maniera puntuale dopo qualche ora.

Fortissio offre estrema sicurezza anche da questo punto di vista, perché opera nel rispetto delle regolamentazioni europee. Tra l’altro la sicurezza è garantita anche dal fatto che i fondi dei clienti risultano depositati presso conti separati, che sono altri rispetto a quelli del broker. Quindi il patrimonio sarà al sicuro in ogni momento.

Per prelevare su Fortissio si può operare con estrema facilità: ti devi collegare al sito ufficiale, devi effettuare il login con le tue credenziali di accesso e cliccare sul pulsante prelievo. Poi segui le istruzioni che il broker ti fornisce.

Il rispetto dei regolamenti del broker Fortissio

Alcuni si dimostrano piuttosto scettici e sono pronti a scommettere che questa piattaforma di trading non si riveli estremamente sicura. Invece non è affatto così e chi utilizza Fortissio sa benissimo come questa piattaforma di trading agisca nel rispetto delle direttive della MIFID, markets in financial instruments directive.

Si tratta della normativa più importante a livello europeo, che dà ogni garanzia a chi investe online. Già abbiamo visto l’aspetto della conservazione dei fondi e della loro segregazione in conti separati rispetto a quelli del broker.

Già questo fatto dovrebbe bastare ad assicurarsi sulla serietà della piattaforma che opera nel pieno delle regolamentazioni tutt’oggi in vigore. Inoltre, proprio in rispetto della direttiva della MIFID, Fortissio.com è in grado di garantire il rispetto della legislazione contro il riciclaggio di denaro.

La piattaforma di trading di cui stiamo parlando utilizza il metodo KYC Know Your Customer. Si tratta di un processo di riconoscimento che la piattaforma web utilizza per determinare l’identità dei suoi clienti e valutare così il possibile verificarsi di eventuali rischi o illegalità.

Inoltre, secondo il protocollo della Client Due Diligence, si riscontrano dei dati richiesti al cliente in modo da avere sempre un rapporto di stima molto preciso sui rischi che potrebbero derivare dall’esecuzione delle operazioni finanziarie. La piattaforma tra l’altro garantisce una protezione fino a 30.000 euro in caso di insolvenza.

Le opinioni su Fortissio

La recensione su Fortissio che gli utenti che hanno già provato questa piattaforma hanno lasciato in giro per internet è molto positiva. I clienti si dichiarano soddisfatti, perché ritengono di essere garantiti al massimo.

Inoltre in molti lodano il broker Fortissio per l’estrema facilità e intuitività, grazie alle quali permette di effettuare gli investimenti che riguardano il settore del trading online.

Diversi utenti sono contenti anche della possibilità di un vasto panorama di asset a disposizione, per diversificare le operazioni e per poter scegliere gli investimenti in maniera da avere un portfolio più vario.

In particolare di Fortissio vengono apprezzati gli strumenti messi a disposizione, come grafici, calendario economico, notizie finanziarie e servizio di messaggistica via SMS, per fare sempre scelte di investimento consapevoli e per rimanere sempre aggiornati, senza perdersi le ultime notizie che riguardano l’andamento dei mercati.

Tra l’altro questi servizi vengono forniti senza alcun addebito per il cliente, rappresentando un’altra caratteristica fondamentale che non si può fare a meno di apprezzare.