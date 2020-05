Volkswagen ID.4: tutto pronto per il lancio dell’elettrica

La nostra nazione è stata patria di un gran numero di innovazioni nel corso della storia, e per quel che riguarda alcuni settori specifici è tutt’ora all’avanguardia. Di certo visitando siti relativi alla nostra cara Italia è però possibile ampliare i nostri orizzonti e trovare delle offerte interessanti verso altri lidi, anche a noi non troppo distanti: proprio in questi luoghi possiamo assistere ai giorni nostri ad una serie di dimostrazioni di pura tecnologizzazione.

Un esempio su tutti è sicuramente quella Germania con la quale il rapporto è tanto complesso quanto particolare, ma che sicuramente può vantare numeri imponenti ed un’ottima qualità sul mercato per ciò che concerne determinati ambiti: come non citare in questo caso quello delle automobili? In particolare, il marchio più celebre di questo settore all’interno dello scenario tedesco è sicuramente Volkswagen. Ed il brand di Wolfsburg in questo periodo ha qualcosa di davvero importante che bolle in pentola.

Volkswagen, la qualità del marchio

Di che cosa stiamo parlando? Emergono notizie particolarmente importanti dall’estero in questi ultimi giorni, che vorrebbero una sempre più vicina entrata in produzione per un nuovo modello dello storico marchio tedesco. Un colosso che si sta espandendo anche su settori paralleli e su alternative differenti, più innovative ed al passo con i tempi: come quelle ecologiche ed elettriche.

Ma facciamo un passo indietro. Per quale motivo le automobili Volkswagen sono così apprezzate non solo nella stessa Germania, ma in tutto il mondo? Le ragioni sono innumerevoli, dall’estetica alla appunto già citata continua evoluzione dell’intero brand che quindi può garantire ai suoi utenti delle vetture sempre ricche di nuove possibilità e dotazioni. Ma quello che sembra davvero fare la differenza, o comunque incidere in maniera estremamente importante sulla valutazione generale, è un altro fattore.

Stiamo parlando ovviamente della qualità di queste macchine, intesa come elemento di valore complessivo ma anche come qualità dei singoli componenti: una caratteristica che va nella pratica a trasformarsi in una durata di “vita” delle specifiche parti della macchina e dell’insieme decisamente elevata se paragonata con quella di praticamente tutti i competitor esistenti.

È chiaro che una sicurezza di questo tipo possa fungere da vero e proprio straordinario biglietto da visita, una volta che questa peculiarità sia stata consolidata negli anni e poi ancora nei decenni. Ma c’è di più: la Volkswagen è una delle poche case automobilistiche per le quali, nel caso in cui fosse invece necessario usufruire di un pezzo di ricambio, questo sarebbe reperibile con una semplicità pazzesca. Sia dai rivenditori fisici che su quelli online, come è possibile constatare qui su Pezzidiricambio24.it.

Ultimi controlli, poi sarà Volkswagen ID.4

Ma torniamo adesso alla novità della quale stavamo parlando: per l’appunto, la messa in produzione di un nuovo modello. Per la precisione si tratta della Volkswagen ID.4, una crossover elettrica per il cui lancio mancavano soltanto gli ultimi controlli. E sembra proprio che in questi giorni siamo arrivati davvero ai dettagli; stando alle ultime indiscrezioni lo stabilimento di Zwickau avrebbe addirittura già iniziato a produrre il modello.

Una scelta importante quindi quella della casa tedesca, che dà un senso di continuità alla campagna per la crescita e la stabilizzazione nell’ambito delle auto elettriche, nel quale la Volkswagen sta cercando di ottenere sempre più importanza e visibilità: in arrivo quest’estate c’è infatti già la compatta ID.3. Questa ultimissima versione invece dovrebbe essere lanciata entro la fine del 2020, ma su questi dettagli non ci sono ancora certezze assolute.

Non sarà però destinata solo all’Europa, ma anche agli Stati Uniti e alla Cina. Per quel che riguarda le specifiche tecniche, la Volkswagen ID.4 sarà basata sulla piattaforma NEB e sarà inizialmente disponibile ad un prezzo di partenza di circa 37 mila euro. Dovrebbe presentare tre diversi tagli di batteria (45, 58 e 77 kWh) ed avere un’autonomia di circa 500 km.