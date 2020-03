Web agency: come funziona e i ruoli specialistici

Il web è diventato ormai il punto di riferimento per molte attività. Infatti la rete offre molte opportunità per farsi conoscere, per ampliare il proprio giro di clienti e, in sostanza, per riuscire a realizzare maggiori guadagni. Ecco perché è importante rivolgersi ad una web agency, che, attraverso le competenze dei suoi esperti, può fare veramente molto offrendo la disponibilità di servizi per la promozione di un’azienda o di un professionista. Naturalmente si tratta di promozione online, che sembra diventata davvero importante per riuscire a raggiungere un numero sempre maggiore di utenti e di clienti interessati a rivolgersi ai prodotti o ai servizi delle aziende. Ma come funziona una web agency? Scendiamo nei dettagli.

Come funziona una web agency

In una web agency a Bologna o in un’altra città italiana ogni professionista ha un suo ruolo. Infatti la web agency nasce come l’intreccio del lavoro di più professionalità, che, con il loro operato, possono completare il quadro che rappresenta ciò che si mette a disposizione del cliente.

Alla base ci sono sicuramente degli obiettivi concordati. Tutto sta nel cercare di operare per mettere a punto l’ampiezza di un progetto, anche articolandolo in determinate sottocategorie. Ma quali sono i ruoli all’interno di una web agency? Vediamo di analizzarne alcuni in particolare.

I vari ruoli all’interno di una web agency

Nei casi concreti all’interno di una struttura di una web agency ci possono essere diversi ruoli. Non sono sempre gli stessi, perché la struttura stessa di un’agenzia che opera online può variare. La struttura e i ruoli si delineano a partire dalle offerte che l’azienda sceglie di seguire.

Ci può essere per esempio un orientamento più social oppure si può seguire la linea più legata al content marketing. Fondamentale comunque è sempre la figura del responsabile della strategia digitale, che è la persona che tiene in mano le redini dell’azienda.

Poi all’interno di una web agency possono delinearsi varie necessità, ciascuna delle quali comporta il lavoro di un determinato professionista specializzato in un dato settore.

Per esempio ci può essere la necessità dell’ottimizzazione in ottica SEO, ci possono essere esigenze di social media marketing o di e-mail marketing. All’interno di una web agency può essere indispensabile anche il ruolo di chi si occupa di web design e di programmazione.

Un altro esperto può essere rappresentato dall’esperto di link building o da chi si occupa di copywriting. Inoltre molte agenzie offrono anche un servizio incentrato sulla figura del digital PR.

L’importanza della specializzazione

Molti si chiedono se sia importante lavorare in una web agency oppure se scegliere la strada del libero professionista. In realtà non è facile rispondere a questa domanda, perché bisogna vedere quali sono le aspirazioni dei singoli.

Tuttavia sicuramente la strada della web agency richiede una specializzazione dei ruoli, che può rappresentare anche un punto molto importante che i clienti tengono in considerazione.

Ma a proposito di specializzazione, questo concetto non vale soltanto per le figure che lavorano all’interno di una web agency, ma, più in generale, per la linea seguita dall’agenzia stessa, che può specializzarsi in un dato settore, facendo di esso un vero e proprio punto di riferimento.

Ad esempio ci sono le web agency che si occupano soltanto dello sviluppo di siti turistici, altre che lavorano con i portali istituzionali delle pubbliche amministrazioni o altre ancora che si dedicano in particolare alle linee di marketing online che possono risultare utili allo sviluppo degli e-commerce.

A volte la verticalizzazione può diventare veramente importante, consentendo ad un’agenzia di svilupparsi e di fare successo in riferimento ad un settore specifico. Questo non vuol dire che si debbano escludere i vari ruoli, ma essi possono essere condotti nell’ottica della specializzazione.