8 marzo, report del Viminale: femminicidi e violenze sessuali in aumento

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Viminale ha pubblicato il report Donne vittime di violenza, stilato sulla base dei dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Dal documento emergono tendenze preoccupanti, come l’aumento dei femminicidi e delle violenze sessuali.

L’8 marzo, Giornata internazionale della donna, il Ministero dell’Interno ha pubblicato il report “Donne vittime di violenza”. I dati del Viminale sono stati raccolti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

I dati pubblicati nel report evidenziano tendenze preoccupanti, come l’aumento dei femminicidi e delle violenze sessuali. In particolare, il numero delle vittime donne ha subito un aumento del +12% rispetto al 2019, con 125 donne uccise.

In ambito familiare, nonostante gli omicidi complessivamente commessi siano diminuiti dell’8%, gli omicidi con vittime donne sono aumentati del 10%.

Considerando solo le donne uccise in ambito familiare-affettivo, queste sono vittime di partner o ex partner nel 59% dei casi (61 su 103). Non trascurabili i casi in cui le vittime sono state uccise da genitori o figli (33%, 34 su 103), resta bassa la percentuale di omicidi commessi da altri parenti (8%, 8 su 103).

Report del Viminale: aumentano anche le violenze sessuali

Per quanto riguarda le violenze sessuali, il report “Donne vittime di violenza” del Viminale, ha registrato: “un trend di crescita per le violenze sessuali, confermando la necessità di riservare a tale fenomenologia criminale la massima attenzione”. Nello specifico, “dal 2020, anno nel quale si è registrato il dato minore (4.497) , l’incremento è stato significativo e si è attestato, nel 2022, a 5.991 eventi“.

Il 91% delle vittime di violenza sessuale sono donne. Di cui il 71% sono maggiorenni e il 79% di nazionalità italiana.

Diminuiscono casi di stalking e maltrattamenti in famiglia

Alcuni dati in diminuzione riguardano invece gli atti persecutori e i maltrattamenti in famiglia. Nonostante le inversioni di tendenza, i casi registrati sono ancora molto elevati.

Non va meglio nel resto del mondo, si pensi a cosa sta accadendo in paesi come l’Iran e l’Afghanistan. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha fatto sapere che data la situazione attuale, per colmare effettivamente il divario di genere creato da secoli di patriarcato, dovranno trascorrere almeno altri 300 anni.