Noleggio auto e lavoro: i vantaggi del lungo termine

Conciliare le esigenze di lavoro con quelle personali non è sempre facile. Negli ultimi tempi il mercato automobilistico si è evoluto e con lui anche l’approccio degli automobilisti, che sono sempre più convinti di dar priorità all’affitto piuttosto che all’acquisto.

È qui che entra in gioco il noleggio a lungo termine. Questa forma di locazione si è rivelata vantaggiosa non solo per i privati ma anche per le aziende e i liberi professionisti.

Contenuti



Noleggio a lungo termine: chiariamone il funzionamento

Il noleggio a lungo termine è una locazione che prevede il pagamento del canone mensile la cui rata è costante nel tempo. Essa si definisce “all inclusive” perché al suo interno include svariati servizi, tra cui: la polizza assicurativa (RCA), la gestione ordinaria e straordinaria del veicolo, l’IPT, il soccorso stradale e l’eventuale mezzo sostitutivo.

Se è pur vero che il canone NLT (e anche le condizioni) sono le stesse per aziende e privati, è anche vero che i vantaggi sono puramente soggettivi (così come le esigenze).

NLT per privati

Il noleggio auto a lungo termine per privati è una soluzione efficace e conveniente per gli automobilisti che desiderano cambiare veicolo frequentemente e non vogliono preoccuparsi dei lunghi iter burocratici e obbligatori (ma non solo).

Il noleggio a lungo termine per privati è una forma di locazione che offre un contratto garantito per un periodo prolungato, di solito da un minimo di 12 mesi fino a un massimo di 60 mesi, da concordare con la società di autonoleggio.

La sua convenienza, oltre alle semplificazioni burocratiche già menzionate, si riflette in un significativo risparmio economico (soprattutto in determinate condizioni). Il canone mensile fisso e costante del noleggio a lungo termine include una serie di servizi (come quelli sopra elencati) che, in altre circostanze, sarebbero pagati separatamente.

NLT per aziende e liberi professionisti

Anche per aziende e liberi professionisti i vantaggi sono i medesimi. A differenza dei privati per loro sono previsti dei benefit fiscali piuttosto significativi, che si traducono in deduzione e detrazione fino al 100% de canone versato.

Una corretta pianificazione fiscale ti permette di poter conoscere anticipatamente i costi da affrontare, senza i rischi che potrebbero celare gli imprevisti.

La deducibilità consente di ridurre direttamente il reddito imponibile, garantendo un risparmio anticipato sulle imposte come l’Irap, l’Irpef e l’Ires. Questo significa che le spese deducibili vengono sottratte dal reddito prima del calcolo delle imposte da versare.

D’altra parte, la detrazione rappresenta un beneficio fiscale indiretto che si applica direttamente sulle imposte da pagare dopo il calcolo del reddito imponibile. Ciò comporta una riduzione complessiva delle imposte da versare, compresa l’IVA, ma avviene solo dopo l’applicazione di tutti i calcoli fiscali.

Entrambe queste agevolazioni fiscali possono essere sfruttate nei contratti di noleggio a lungo termine (NLT), offrendo notevoli vantaggi sia alle aziende che ai professionisti autonomi che scelgono questa modalità di mobilità. La possibilità di dedurre o detrarre determinate spese può contribuire in modo significativo alla gestione finanziaria e fiscale dell’azienda.

La scelta del noleggio a lungo termine per veicoli rappresenta sempre più una strategia adottata dalle aziende per gestire la propria mobilità in modo efficiente ed economico. In alcune circostanze, come nel caso dei servizi pubblici come i taxi o quando il veicolo è destinato esclusivamente all’uso aziendale, è possibile ottenere una deducibilità totale delle spese.

Per i professionisti e le aziende che utilizzano i veicoli in modo misto, la deducibilità e la detrazione fiscale possono variare. Ad esempio, è comune una deduzione del 20% sul canone di noleggio fino a un massimo di 3.615,20€, e una detrazione IVA dal 40% al 100%, a seconda delle normative fiscali vigenti.

Inoltre, l’uso promiscuo, in cui i dipendenti possono utilizzare il veicolo anche per scopi personali, è un’altra situazione da considerare. In questo caso, la deducibilità può essere suddivisa al 70%, mentre la detrazione IVA può variare dal 40% al 100%.

La documentazione

Per poter noleggiare un veicolo commerciale o un mezzo per privati, occorre dimostrare di essere in possesso dell’adeguata documentazione.

Il primo requisito più importante è quello dimostrare di avere un reddito sufficiente a coprire la rata mensile del contratto di locazione. A tale scopo, sono richiesti i seguenti documenti:

Certificato Unico dei Redditi (CUD); Ultime due buste paga (nel caso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato; Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità Coordinate bancarie (IBAN); Modulo di Privacy firmato; Copia dell’offerta firmata in tutte le sue parti. Questo implica un controllo ancora più accurato sulle clausole da accettare.

Questi documenti sono fondamentali per la valutazione della capacità finanziaria del cliente e per la stipula del contratto di noleggio a lungo termine.

Le società diffidano dai clienti che si ritrovano nella posizione di “cattivi pagatori”; “protestati” o comunque con segnalazione al CRIF.

In questo articolo abbiamo provato a spiegare in modo esauriente i vantaggi del noleggio auto a lungo termine. Se vuoi approfondire ulteriormente l’argomento, clicca qui per maggiori dettagli.