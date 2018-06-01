Home Salute A 114 anni smette di fumare: ecco la storia di Fredie Blom

A 114 anni smette di fumare: ecco la storia di Fredie Blom

di Redazione 01/06/2018

A 114 anni smette di fumare: questa è la storia di Fredie Blom che dopo una vita durata più di un secolo ha dichiarato «dopo 114 anni smetto di fumare». E nel frattempo spera di rientrare nel guinness dei primati. A 114 anni smette di fumare, chi è Fredie Blom Fredie Blom è nato l’8 maggio del 1904 ad Adelaide, in provincia del Capo Orientale in Sud Africa. Non ha grado di istruzione dal momento che non ha frequentato le scuole e ha dedicato la sua vita all'opera di bracciante agricolo fino ad 80 anni, quando è giunto il momento di andare in pensione. È da sempre sposato con Janetta, una donna di 30 anni più giovane conosciuta mentre era ad una serata di festa e insieme hanno festeggiato le nozze d’oro dopo 18250 giorni l’uno accanto all’altra. Il suo più grande amico è sempre stato il tabacco. È quasi sicuramente il fumatore più longevo della storia. Ma non di sigarette, perché Fredie usa solo il suo tabacco, con una sigaretta fai da te in fogli di giornale della lunghezza di una cartina, che lui definisce “pills”, pillole. Fredie Blom abbandona la sigaretta E ora, dopo 114 anni, però, per Fredie è giunto il momento di abbandonare il tabacco. L'anziano sudafricano ha già da tempo smesso di bere e ora vuol smettere di fumare. Ha infatti dichiarato che «A volte mi dico che mi fermerò ma sono solo io che sto mentendo a me stesso. Il mio petto mi insegue per avere un soffio, e sono quindi costretto a fare una “pillola”. Do la colpa al diavolo». Fredie Blom si dice soddisfatto della vita fatta ed è felice. È stato furbo perché ha saputo lottare contro il tempo e l'ha fatta sotto al naso anche alla morte. Ora dopo aver fumato il suo ultimo tabacco ed è pronto a fare ancora tanto altro in vita.

