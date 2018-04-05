Home Salute Acido folico: se usato potrebbe evitare le malformazioni neonatali

di Redazione 05/04/2018

Il 70% delle malformazioni neonatali si potrebbe evitare l’assunzione quotidiana di acido folico in gravidanza e nei mesi antecedenti. Acido folico in gravidanza: l'Italia ancora all'oscuro L'assunzione dell'acido in gravidanza qui in Italia non è ancora una pratica diffusa, e infatti anche l'appello della SIN, la Società Italiana di Neonatologia nei mesi scorsi non è stato per nulla considerato. Sono stati valutati i casi di difetti alla nascita in 71 paesi del mondo, tra cui l’Italia, in cui non sono usate farine di frumento fortificate e confrontati con gli 81 in cui, invece, c'è un classico consumo. Introducendo sul mercato farina fortificata ogni anno si potrebbero evitare ben 57mila difetti alla nascita. Acido folico: qual è la prevenzione migliore Oggi la prevenzione migliore e più efficace della spina bifida è la fortificazione con acido folico di alcuni alimenti di largo consumo come le farine o alcuni prodotti da forno. Solo il 30% delle donne, infatti, mette in atto la profilassi volontaria con acido folico, raccomandata dall’OMS nel periodo pre-concezionale, che non si è comunque dimostrata adatta a diminuire l’incidenza di queste patologie. Con l'entrata di alimenti fortificati, invece, come avvenuto in altri Paesi del mondo, si potrebbero prevenire fino al 70% delle malformazioni”. Ogni anno, solo in Europa circa 5000 feti sono affetti da spina bifida e, secondo degli stufi dell’Istituto Superiore di Sanità, almeno 200 in Italia. Queste malattie possono essere incompatibili con la vita già in età neonatale, o del tutto invalidanti con esiti cognitivi e neuro-motori: alterazioni del controllo degli sfinteri, manifestazioni epilettiche, difetti del tono muscolare e neurosensoriali, paralisi cerebrale. La strada per la cura in epoca neonatale e nelle età successive è molto lunga e complessa, richiedendo la partecipazione di varie figure professionali, con importanti costi assistenziali per il SSN e in particolare per le famiglie, che ha un prezzo sociale davvero smoderato

