Addio Chester Bennington: morto suicida leader dei Linkin Park

Secondo TMZ si sarebbe impiccato proprio nel 53simo compleanno di Chris Cornell

Chester Benningtor morto suicida, chi era il leader dei Linkin Park

Il mondo dellaè scosso da una notizia proveniente dagli USA: è, cantante e leader dei. Il sito TMZ; il primo a riportare la tragica news, riporta che il 41enne sarebbe stato trovato impiccato nella sua casa di Palos Verdes Estates nella contea di Los Angeles, alle 9 del mattino, 18 ora italiana. Inutile ogni tentativo di soccorso, il frontman del gruppo nu metal aveva trovato la morte da un pezzo. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di. E il dettaglio che fa rabbrividire è la data del gesto, visto che ricorre il compleanno del compiantodei, anche lui morto suicida lo scorso maggio. I due erano grandi amici, tanto che Bennington ha dapprima scritto una lettera il giorno del suo funerale e ha cantato il celebredi Leonard Cohen.era scatenato e appariva sorridente quando si esibiva col gruppo dei, ma nel suo passato c’era un’ombra difficile da scacciare. Essere abusato da bambino da un uomo più grande di lui lo ha portato dapprima a far uso di, poi a unacostante, tanto che ha ammesso in più di una intervista di aver considerato il suicidio dopo lasubita. Nonostante la giovane età di 41 anni, Bennington lascia, avuti da due mogli diverse.Cantautore, musicista e attore statunitense, Chester era nato in Arizona, a Phoenix, il 20 marzo 1976. Nel 2006 era stato inserito alla posizione 46 nella classifica dei 100 migliori cantanti metal di tutti i tempi, stilata da Hit Parader. Leader dei Linkin Park, uno dei gruppi nu metal più famosi, in quanto coniugano l’heavy metal con elementi hip hop. A causa dell’a seguito del divorzio dalla prima moglie, per un periodo il gruppo si è preso una pausa, tornando più forte di prima e lanciando hit di successo come “Castle of Glass”. E ora, i fan dovranno dirgli addio., rapper del gruppo e grande amico di Chester Bennington, ha scritto suconfermando la notizia e che è sotto shock e col cuore a pezzi, oltre ad avvisare i fan che un comunicato ufficiale verrà rilasciato il più presto possibile.