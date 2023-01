Adelaide ATP: Djokovic batte Medvedev in due set ed è in finale

Un intramontabile Djokovic batte in due set il russo Medvedev ed è in finale nel torneo australiano di Adelaide. Il tennista serbo, che è riuscito a superare anche alcuni problemi fisici nel primo set, a seguito di un medical time out, raggiunge in finale il tennista statunitense Sebastian Korda; ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito della vittoria di Novak Djokovic e del punteggio definitivo del match.

La vittoria di Novak Djokovic contro Daniil Medvedev

Non c’è storia nel match tra Novak Djokovic e il tennista russo Medvedev che, nonostante i problemi fisici del suo avversario, non è riuscito mai a mettere davvero in difficoltà il tennista serbo. Djokovic ha conquistato la vittoria con il punteggio definitivo di 6-3, 6-4, sfruttando tutte le occasioni di break che gli sono capitate durante il match e lasciando briciole al suo avversario, che raccoglie la sua nona sconfitta in tredici match totali contro Novak Djokovic.

Il medical time out nel primo set, che aveva affermato il parziale per problemi fisici di Djokovic, sembrava poter indirizzare il match in modo differente, ma il tennista serbo è riuscito, grazie alla qualità e all’intensità dei suoi colpi, a raggiungere la vittoria e la finale.

In finale Djokovic affronta Sebastian Korda

Novak Djokovic sfiderà in finale il tennista statunitense Sebastian Korda, in un atto ultimo del torneo di Adelaide che lo vede sicuramente favorito. A seguito dell’assenza forzata dall’Australia nel 2022, in virtù dei problemi relativi alla mancata vaccinazione, Novak Djokovic torna al meglio in un vero e proprio territorio di casa, in cui ha ottenuto gran parte delle vittorie della sua carriera. Chiaramente, Djokovic è non soltanto il favorito per la vittoria finale del torneo, ma anche per quel che concerne l’Australian Open.