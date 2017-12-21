Home Attualità Agcom multa le società che emettono bollette ogni 28 giorni

di Redazione 21/12/2017

Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni oggi ha deciso di multare le società TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, per la mancata osservanza della propria delibera in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, relativamente alla telefonia fissa e alle offerte convergenti fisso-mobile. Si tratta di 1,16 milioni di euro per ciascun operatore. Agcom e le linee guida Allo stesso tempo AGCOM ha emanato apposite linee guida, le quali spiegano agli operatori come interpretare correttamente l'obbligo ad emettere fatture mensili come indicato dall’ultima Legge di Bilancio. Ciò significa che gli operatori non possono eseguire una fatturazione a 30 giorni, come in realtà fanno. Il comportamento delle società era astuto in quanto tutti gli operatori riuscivano ad incassare una bolletta in più all'anno spostando la fatturazione da mensile a 28 giorni, un affare da un miliardo l'anno solo sulla rete fissa. L'assenza di trasparenza delle società Il Garante per le Comunicazioni non ha messo in cattiva luce l'aumento dei prezzi bensì condanna l'assenza di trasparenza nelle società e di consapevolezza nei clienti, bersaglio di una modifica in corsa dei tempi di fatturazione. "Non basta comunicare alle persone che qualcosa è cambiato nelle modalità di pagamento", ha spiegato Antonio Nicita direttamente dall'Agcom, "quello che conta è l'efficacia della comunicazione in termini di comprensione. Il consumatore - soprattutto se ha firmato un contratto dal rinnovo automatico - tende a essere distratto e pigro. E in un certo senso ha il diritto di essere così. Proprio per questo deve avere le info in modo puntualissimo dalle imprese, altrimenti siamo al limite dell'inganno.L' AGCOM vuole tenere vivo il tema e scuotere le famiglie perché tornino pienamente consapevoli della situazione che stanno vivendo. Guardiamo con fiducia al Parlamento perché ci doti di armi più efficaci e appuntite" ha concluso Nicita. Nella giornata di oggi Agcom ha varato anche la libertà di modem.

