Aldi supermercati, nuove aperture in Italia: offerte di lavoro

Aldi Srl ha deciso di aprire 45 punti vendita nel Nord entro il 2018. La catena di supermercati tedesca assume lavoratori italiani, ecco i dettagli delle posizioni aperte e le info su come candidarsi.

ALDI Srl, 5milla punti vendita in 11 paesi

Nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO), ALDI Srl è considerato un punto di riferimento a livello internazionale. L'azienda è stata fondata in Germana nel 1913 e oggi la rete comprende 5mila punti vendita in 11 paesi. Il 1° marzo 2018 è prevista l'apertura di 10 punti vendita nel nostro paese per arrivare a 45 in totale entro la fine dell'anno.

Aldi supermercati, assunzioni Nord Italia

I supermercati che apriranno il primo marzo si trovano nei comuni di Catellanza e Peschiera del Garda in provincia di Varese, Bagnolo Mella (BS), Cantù (CO), Curno (BG), Piacenza, Rovereto, Trento, San Donà di Piave (VE) e Spilinbergo (PN). Le prime aperture hanno fatto partire 880 assunzioni, in totale ne sono previste 1500.

Quali sono le offerte di lavoro?

Aldi cerca diverse figure professionali nel settore acquisti e nello specifico a Verona:

Assistente Reparto Acquisti Articoli Promozionali (Full Time): i requisiti richiesti oltre alla conoscenza dell'Italiano e al diploma di maturità, sono madrelingua tedesca, ed esperienza in Ufficio Acquisti. Il candidato idoneo deve possedere anche capacità organizzative e di pianificazione del lavoro e deve saper usare il pacchetto Office;

(Full Time): i requisiti richiesti oltre alla conoscenza dell'Italiano e al diploma di maturità, sono madrelingua tedesca, ed esperienza in Ufficio Acquisti. Il candidato idoneo deve possedere anche capacità organizzative e di pianificazione del lavoro e deve saper usare il pacchetto Office; Business Analyst Reparto Acquisti Articoli Promozionali (Full Time): in questo caso la laurea è un titolo preferenziale, oltre alle capacità indicate per la posizione precedente ed esperienza pregressa nel settore della GDO;

(Full Time): in questo caso la laurea è un titolo preferenziale, oltre alle capacità indicate per la posizione precedente ed esperienza pregressa nel settore della GDO; Junior Buyer – Frutta e Verdura (Full Time): per candidarsi a questa offerta di lavoro è necessaria la Laurea Triennale in Scienze Agrarie o Economia e commercio perché il responsabile dovrà gestire le trattative con i fornitori, richiesta anche la conoscenza della lingua tedesca e un'esperienza pregressa di 3 anni.

I supermercati Aldi Srl cercano anche esperti nel settore amministrativo (tutte le offerte di lavoro aggiornate si possono consultare sul sito), sempre a Verona e provincia. Le posizioni aperte sono le seguenti: