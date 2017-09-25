Home Intrattenimento Alex Migliorini Uomini e Donne, due suoi corteggiatori escono insieme?

Anticipazioni registrazione Trono Gay Uomini e Donne: esterne deludenti per il tronista Alex e scandalo tra i due suoi corteggiatori omosessuali Anticipazioni Uomini e Donne Alex Migliorini: esterne pessime e rivelazione shock Le anticipazioni di oggi, lunedì 25 settembre 2017, riguardano il protagonista del Trono Gay di Uomini e Donne, Alex Migliorini. Il ragazzo continua ad andare avanti con le conoscenze dei corteggiatori arrivati per lui. Il giovanissimo tronista continua a piacere al pubblico, anche se pare avere qualche problema con i ragazzi che sta conoscendo. La registrazione della puntata è avvenuta un aio di giorni fa e il ragazzo è uscito insieme a Claudio a Alan e ad Alessandro. Nonostante tutto, le esterne del dating show di Maria De Filippi non sono state positive. La fonte è Il Vicolo delle News. Alex Migliorini anticipazioni registrazione Uomini e Donne, esterne deludenti Il tronista gay Alex è attratto dal corteggiatore Alessandro. Nonostante sia uno dei più grandi, durante l’esterna Alex ha mostrato in più di un’occasione di apprezzarlo davvero molto, tanto da sentirsi anche in imbarazzo. Diciamo che Migliorini è molto frenato dall’età del giovane e fatica a lasciarsi andare. Diverso il discorso per quanto riguarda l’esterna con Carlo. Anticipazioni Trono Gay Uomini e Donne, Alessandro il preferito? L’uscita esterna tra Alex e Claudio sembrava essere andata molto bene, però il tronista gay ha rivelato in studio che prima di incontrarlo, non vedeva l’ora di vederlo, ma poi si è reso conto che si aspettava altro. Le anticipazioni de Il Vicolo delle News non finiscono qui: pare che Alessandro sia decisamente il suo preferito, benché sia grande. Inoltre, uno scandalo rischia di travolgere il trono arcobaleno. Anticipazioni Trono Gay Uomini e Donne: Carlo e Alan spiazzano Alex Migliorini Carlo e Alan, entrambi attuali corteggiatori di Alex Migliorini del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, hanno rivelato di essere usciti insieme lo scorso anno. I due sono andati a cena insieme, ma Alan rivela di essersi trovato molto male. A sua detta, l’altro corteggiatore è sempre stato attaccato al telefono. Quindi, i due ragazzi gay si conoscevano da prima di mettere piede in studio, come andrà a finire questa vicenda? Si sa che Gianni Sperti è sempre pronto a bacchettare queste situazioni, troverà qualche scheletro nell’armadio dei due corteggiatori? E’ finita tra loro o stanno ancora insieme?

