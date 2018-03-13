Home Economia & Lavoro Alfa Romeo, in arrivo SUV e tanti altri modelli

di Redazione 13/03/2018

Grande novità e massime le indiscrezioni sui nuovi modelli Alfa in arrivo, tra cui un Suv che probabilmente sarà Alfa Roma, sulla scia della Mito. Ma non solo. Alfa Romeo, ecco un Suv Compatto Quello che è certo, è che la Fiat Punto non sarà più prodotta. Ma a questo punto ci si domanda, con cosa saranno sostituiti i modelli Punto? Secondo un comunicato, Fca ha spiegato che a Melfi saranno prodotte tre auto. Quindi, oltre la Jeep Renegade e la Fiat 500X ce ne sarà un altro. A questo punto, osservando anche le caratteristiche dello stesso stabilimento si è pensato pure, che saranno prodotti solo crossover, dunque, un nuovo SUv Alfa Romeo è atteso e stando alle indiscrezioni sarebbe in arrivo un auto che verrà prodotta al posto dell'Alfa Romeo Mito e si presenterà come un veicolo compatto sportivo Due nuovi Suv in arrivo? All'orizzonte ci sono due nuovi Suv Alfa in arrvo, uno dei due potrebbe andare anch'esso in Serbia. E pare che il secondo Suv sia la versione minore dell'Alfa Romeo Stelvio, e forse sarà realizzata a Mirafiori. Ma le news non si fermano qui. Pare infatti che, la produzione dalla Panda, potrebbe essere spostata a Tichy in Polonia, come aveva già lasciato capire Marchionne, quando aveva spiegato che le auto di gamma elevata, le più particolari da assemblare, non sarebbero state fatte in Italia. Tuttavia saltano sempre alla memoria le parole del presidente Marchionne rilasciate a Bloomberg, sarà ideata una vettura realmente speciale, in grado di distinguersi dalla concorrenza, nel rispetto della tradizione e della riconoscibilità.

