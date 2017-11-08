Home Salute Allarme istamina, ritirato un lotto di acciughe dai supermercati Eurospin

di Redazione 08/11/2017

Allarme istamina! Nel corso delle passate ore è stato ritirato dai supermercati Eurospin un lotto di acciughe per il rischio contagio. Cosa sta succedendo? Allarme istamina, marchio e lotto ritirato Nel corso delle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui un lotto di acciughe sottolio è stato ritirato dal mercato italiano. Il marchio in questione è l'Athena che viene venduto nella catena di supermercati Eurospin. Secondo le prime news si tratterebbe proprio di allarme istamina, tanto da rendere necessario appunto il ritiro a causa di un forte rischio di contagio. Al momento non è ancora ben chiaro quanti vasetti di acciughe siano state vendute ma si consiglia ugualmente di controllare i vasetti in casa. La catena di supermercati Eurospin rende noto che il lotto che ha generato l'allarme istamina è il SK343A con scadenza allo 08/06/2018. Qualora corrisponde al vostro acquisto provvedete a portarlo subito nella filiale più vicina. Allarme istamina nelle acciughe, cos'è? In queste ore si è diffuso in Italia l'allarme istamina nelle acciughe. Il cibo contaminato è stato prodotto dall'Athena, noto marchio venduto nella catena di supermercati Eurospin, e il lotto di riferimento è il SK343A con scadenza 8/06/2018. In molti però adesso si stanno chiedendo: cos'è la istamina? Questa è un coposto chimico organico, derivato dall'imidanzolo già presente nell'organismo umano e che spesso viene usato anche nell'industria alimentare. Nel momento in cui l'istamina viene messa in circo può causare alcune manifestazioni allergiche, come l'aumento di secrezione gastrica, eccessiva salivazione... Fino appunto allo shock anafilattico. Nel caso in cui avete avuto modo di aprire e ingerire il lotto a rischio, anche se non avete manifestato alcun tipo di allergia o strano sintomo, il consiglio è quello di recarsi dal vostro medico di fiducia e valutare con lui se sia il caso o meno si seguire una cura preventiva.

