Allarme Terrorismo a Roma: drone sospetto sulla no fly zone in Vaticano

Misure di sicurezza massime per la manifestazione e la partita Roma-Inter

San Pietro, rione sospetto nella no fly zone

Misure contro il terrorismo a Roma, le cose da sapere

Allerta nel rione Borgo: misure di sicurezza eccezionali per la manifestazione dei movimenti per la casa, alle 16, e per la partita Roma-Inter. Le misure di sicurezza applicate per i due eventi.E’ un sabato blindato quello che si appresta a vivere la Capitale, conrigorosissime: controllie gestione dell’ordine pubblico per quanto riguarda i due eventi in programma a, ovvero la manifestazione dei(alle 16, partenza da piazzale Esquilino) e la(dalle 20.45). il piano di sicurezza prevede dislocazione di uomini di Polizia e Carabinieri per garantire adeguati standard di sicurezza in città, soprattutto per quanto riguarda i varchi di accesso in via Torino/via Cavour/piazza Esquilino; via dell’Esquilino/piazza Santa Maria Maggiore; via Liberiana/piazza Santa Maria Maggiore; via Ruinaglia/via Cavour/via S.M. Maggiore e via Urbana altezza varco Ztl dove, il personale delle Forze dell’Ordine effettuerà i controlli. Misure che hanno messo sul chi va là i movimenti della casa. Ma è nellache è scattato una causa di un drone che sorvolava San Pietro nella no fly zone.Polizia e Carabinieri contro il terrorismo: controlli al tappeto per cercare il drone che ha sorvolato laintorno aPattuglie della polizia a Borgo Pio ricercano il misterioso velivolo pilotato a distanza che questa mattina ha creato allarme nei cieli della Capitale. I controlli sono scattati oggi all’alba e si concentrano nella zona della, dopo che un drone sospetto è stato avvistato mentre volava sul Vaticano ed è stato segnalato da una pattuglia dell’Arma. Le forze dell'ordine si sono subito messe al lavoro per verificare la situazione e un elicottero ha sorvolato la zona del. L'allarme è presto rientrato, dopo che il velivolo è atterrato sul tetto di un palazzo di Borgo.Ma l’non finisce, soprattutto dopo l’e ledell’ISIS rivolte al Belpaese. Si temono azioni deie per i due eventi in programma sono state. Durante il corteo sono vietate aste pesanti di bandiere o altri oggetti potenzialmente pericolosi, comprese bottiglie di vetro o altro materiale simile. L’intera manifestazione verrà seguita con telecamere fisse e mobili da parte della Polizia Scientifica. Ai servizi concorreranno glie le. Per quanto riguarda la partita prevista all’Olimpico, il piano della Questura vedrà una particolare attenzione nelle aree esterne allo stadio laddove solitamente si ritrovano i tifosi ed a ridosso del cosiddetto, zone in cui avverranno. Previsti controlli ai caselli autostradali, alle stazioni ferroviarie ed aeree dove i tifosi troveranno le indicazioni per raggiungere in sicurezza l’impianto sportivo.