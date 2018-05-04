Home Salute Allenarsi troppo in palestra fa male, ecco perché

Allenarsi troppo in palestra fa male, ecco perché

di Redazione 04/05/2018

L'estate è alle porte e il desiderio di tutti, uomini e donne, è poter dimagrire mangiando... In molti attuano la tecnica del non seguire un'alimentazione sana per poi rimediare in palestra. Attenzione perché allenarsi troppo fa male, scopriamo insieme il perché Dimagrire mangiando è possibile? Come abbiamo accennato all'inizio del nostro articolo il desiderio di molti di noi è quello di poter dimagrire mangiando, anche se sappiamo che purtroppo questa cosa non è del tutto possibile. Nel momento in cui decidiamo di seguire un'alimentazione o comunque una dieta che ci permette di perdere peso, sono diverse le rinunce a cui dobbiamo fare. Il fenomeno del dimagrire mangiando deve essere spiegato nei minimi dettagli, dato che dieta non è sinonimo di privazione da cibo. Quando un nutrizionista stile secondo il caso quella che dovrebbe essere la nutrizione, molte persone si rendono conto di mangiare molto di più rispetto a quanto avveniva magari precedentemente la dieta. Attività fisica, correre fa bene? L'estate alle porte e molti di noi stanno cercando di capire come poter perdere peso in poco tempo. Attenzione però, perché la quantità di peso che possibile perdere in un mese si aggira sempre tra i 2 e i 4 kg al massimo. Il perché di quanto detto è davvero semplicissimo, dato che in una prima fase avrete la sensazione di perdere tanti chili perché si tratta comunque di liquidi. Ovviamente alla dieta va affiancata all'attività fisica, la prima scelta in casi come questo è quello della corsa che fa comunque bene ma non aiuta a perdere in modo equo i centimetri sui muscoli. Tenete bene a mente che nel caso dell'attività fisica il fai da te non è sempre consigliato, dato che il consiglio è quello di affidarsi comunque a un personal trainer che mi segue passo passo in questo mutamento fisico. Perché allenarsi troppo fa male? Avete capito bene, non bisogna mangiare soltanto con moderazione ma allenarsi in modo adeguato. Una cessa che entrambe le cose può comportare delle conseguenze non indifferenti al nostro fisico. Allenarsi troppo fa male per il semplice motivo che si porta il corpo ad uno sforzo eccessivo, soprattutto se l'attività fisica deve essere in modo errato adeguata la quantità di cibo ingerito prima. Per capire meglio quando stiamo dicendo, immaginato una persona che dopo aver fatto un pranzo esagerato decide di chiudersi in palestra almeno 3 ore e mezzo al fine di bruciare tutte le calorie in eccesso. Come potete ben immaginare ci si trova di fronte allo sforzo fisico eccessivo, al punto di prosciugare quasi tutte le energie e non ottenere comunque risultato sperato. sulla base di tale motivazione che torniamo a riproporvi il consiglio che abbiamo data nel paragrafo precedente, ovvero, che sia un nutrizionista o un personal trainer fate in modo che alimentazione e attività fisica coincidono sulla richiesta del vostro corpo.

