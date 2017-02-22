Amici 16 anticipazioni serale: quando inizia? I nomi dei nuovi coach

Quando inizia il serale di Amici 16? È questa la domanda che si fanno tutti i fan della trasmissione di Maria De Filippi. Gli ultimi rumors indicano il 25 marzo 2017 come data di inizio della fase serale del talent, sarà vero? La prima puntata di Amici 2017 potrebbe slittare ancora perché la produzione non riesce a riunire la squadra dei coach che devono seguire gli allievi nella fase del serale.

L’addio di Emma Marrone ha lasciato un vuoto enorme che sarà difficile riempire, per questo si punta a grandi nomi della musica. Il settimanale Chi ha cercato di fare il punto della situazione svelando interessanti scenari. Sappiamo che ad oggi l’unica conferma è quella di Elisa. Tra i nomi circolati negli scorsi mesi c’è quello della cantante Giorgia ma nella lista di candidati coach per il serale di Amici 16 si è aggiunta anche Paola Turci, fresca di Sanremo che ha dichiarato: «Maria mi piace tantissimo, certo che mi piacerebbe fare qualcosa insieme».

Come sappiamo i direttori artistici sono 4 e la produzione potrebbe schierare due donne contro due uomini. Sempre secondo i rumors del settimanale Chi, Morgan potrebbe essere ‘promosso’ diventando così il coach del serale di Amici 2017. Il frontman dei Bluvertigo ha rinnovato da mesi la fiducia al programma accettando l’invito di Maria De Filippi a collaborare. Ad affiancarlo potrebbe esserci Boosta che in Amici 16 ha ricoperto il ruolo di professore. I rumors hanno già fatto storcere il naso a più di qualcuno ma solo con le anticipazioni dei prossimi giorni scopriremo quali sono i nomi dei 4 coach del serale di Amici 2017. Escluse definitivamente le ipotesi di Irene Grandi e Ambra Angiolini.