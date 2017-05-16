Amici 16 gossip: la verità sul triangolo amoroso nella scuola di Maria De Filippi

Shady di Amici 2017 ha finalmente messo a tacere il gossip su Mike Bird e Riccardo Marcuzzo

Amori segreti e gossip sono all’ordine del giorno nella scuola dei talenti più famosa del piccolo schermo. Ad Amici 16 si è parlato per molto tempo del triangolo amoroso tra Shady, Mike Bird e Riccardo Marcuzzo, oggi però è arrivata la verità. A parlarne proprio la cantante dei Bianchi eliminata nella settima puntata del serale di Amici 2017.

La cantante italo-marocchina è impegnata a costruire il suo futuro e a conquistare un posto nell’olimpo musicale italiano ma l’esperienza di Amici 16 ha lasciato alcune tracce importanti soprattutto nel suo cuore. Sin dall’inizio dell’avventura nella scuola di Maria De Filippi, Shady è stata al centro del gossip per il flirt con Mike Bird e Riccardo Marcuzzo. Il cantante dei Blu all’inizio era molto interessato alla bella Shady e i due si sono avvicinati. La profonda amicizia tra gli allievi di Amici 2017 è stata fraintesa dai telespettatori e nel frattempo la Cherkaoui ha rivolto le sue attenzioni a Mike Bird.

Shady e Mike Bird dopo l’inizio del serale di Amici 16 hanno iniziato a trascorrere molto più tempo insieme perché hanno vissuto sotto lo stesso tetto ma non si è concretizzato nulla. La cantautrice non ha nascosto che sono molto legati e non sa cosa succederà fuori dalla scuola, quando entrambi torneranno a vivere la loro vita. Noi continuiamo a fare il tifo per la coppia di Amici 2017 e vi aspettiamo molto presto per altri gossip!