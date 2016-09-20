Home Attualità Angelina Jolie E Brad Pitt Divorziano: Tmz parla di "differenze di coppia inconciliabili"

di Redazione 20/09/2016

"Differenze di coppia inconciliabili". Può finire in tal modo, senza tante spiegazioni, l'amore tra Angelina Jolie e Brad Pitt, i più belli di Hollywood? Non solo belli, ma anche bravi. Attori capaci ed eterei, dal fare magnetico. Troppo bello per essere vero, un amore nato dallo scandalo che aveva poi sostituito il Gossip con la costruzione seria di una bellissima famiglia. I valori non mancavano eppure qualcosa ha fatto in modo che la coppia più amata dello Show-biz scoppiasse. Qualcosa che non sappiamo. La storia dei Brangelina Galeotto fu il set per Angelina Jolie e Brad Pitt. Si conobbero sul set di "Mr & Mrs Smith" e non riuscirono più a lasciarsi andare. Brad lasciò la moglie dell'epoca, Jennifer Aniston, proprio a causa della passione cocente che gli ha rapito cuore e mente. Da allora i Brangelina non si sono più lasciati ed hanno convolato a nozze nel 2014. Un matrimonio fresco fresco ma che ha già cavalcato l'onda dello scandalo... Le voci di corridoio Recentissimo il gossip secondo il quale Angelina avrebbe licenziato una cameriera per le troppe attenzioni che il marito le riservava. Per molti, proprio un'altra donna sarebbe stata la pietra della discordia tra la Jolie e Pitt. Forse Brad non ha preso a cuore il concetto di fedeltà o semplicemente è stato recidivo? Semplice, il lupo perde il pelo ma non il vizio? Il divorzio Secondo Tmz, sarebbe stata Angelina Jolie a decidere di divorziare. In mano avrebbe già la carte, ma nessuna richiesta di alimenti. Ha chiesto, tuttavia, la custodia dei sei figli della coppia. Tra le motivazioni del divorzio, infatti, sembrerebbe esserci la discordia educativa tra i genitori. Angelina non ha mai approvato i metodi educativi di Brad Pitt e forse vorrebbe crescere i propri figli a modo suo, inculcando loro le sue idee ed i suoi principi. Riuscirà ad ottenere la custodia legale dei figli? Il Passato Roseo Ricordiamo tutti le struggenti parole che Brad dedicò ad Angelina quando l'attrice affrontò la depressione e l'anoressia, quando non aveva più voglia di alzarsi al mattino e nemmeno di recitare. Brad si prese cura di lei, la fece rinascere. Cosa può essere accaduto di tanto grave da rovinare un amore tanto profondo che, proprio nel momento del bisogno, ha saputo rafforzarsi? Un tradimento o l'idea di non esser fatti l'uno per l'altra, tardiva o maturata nel tempo? Anche le cose belle finiscono, ma i Brangelina dovevano durare.

