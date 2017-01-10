Home Attualità Anticipazioni Uomini e donne, registrazione trono over: nuovi pretendenti per Giorgio e Gemma?

Anticipazioni Uomini e donne, registrazione trono over: nuovi pretendenti per Giorgio e Gemma?

di Redazione 10/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dame e cavalieri del trono over di Uomini e donne si sono dati appuntamento per la registrazione delle nuove puntate. Le ultime anticipazioni si concentrano sul ritorno in studio di Giorgio e Gemma dopo le vacanze di Natale. Come sempre i rumors parlano di un riavvicinamento ma i fan della la storica coppia del trono over di UeD devono rassegnarsi. Nella registrazione di oggi arriveranno nuovi pretendenti per Gemma Galgani. La dama torinese ha già rifiutato le avances degli ultimi cavalieri. Giorgio Manetti invece è sempre più entusiasta di conoscere le dame che scendono le scale di Uomini e donne. Dopo la lunga pausa natalizia finalmente tutti i pomeriggi possiamo scoprire cosa è successo al trono over, le registrazioni infatti non si sono fermate e sono molte le anticipazioni che circolano sul web. I telespettatori devono prepararsi a vedere sul piccolo schermo i battibecchi tra Tina e Gemma di UeD. L’opinionista di Uomini e donne è ancora più cattiva e per il nuovo anno ha intenzione di non mollare la presa e di torturare la dama innamorata di Giorgio. Uomini e donne trono over registrazione oggi 10 gennaio 2017, il ricordo di Mario Carducci morto Nella puntata di oggi di Uomini e donne ci sarà un momento molto emozionante. Il cavaliere Mario Carducci è morto. A dare la notizia della sua dipartita è stato Giuliano Giuliani, ex protagonista del trono over. Mario Carducci era arrivato nel programma di Maria De Filippi per trovare l’amore e per realizzare un desiderio: avere una nuova dentiera. Il simpaticissimo napoletano è stato protagonista di una love story con la dama Brigida. La triestina è in lutto ma conserva un caro ricordo di Mario, gentiluomo d’altri tempi che era solito dedicarle parole dolci. Vi aspettiamo presto per le nuove anticipazioni di Uomini e donne over.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp