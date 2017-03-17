Anticipazioni Verissimo: Giorgio Manetti di UeD over parla di Gemma Galgani

Sabato 18 marzo 2017 alle ore 16,30 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Il talk condotto da Silvia Toffanin.

Giorgio Manetti ha aperto il cuore alla conduttrice di Verissimo. Le prime anticipazioni sul talk settimanale di Canale 5 si concentrano sulle importanti rivelazioni del cavaliere del trono over di Uomini e donne. Il gabbiano George, star del dating show di Maria De Filippi ha detto che con Gemma Galgani è stata una splendida avventura e che avrebbe avuto intenzione di continuare anche fuori dallo studio. Una confessione inaspettata che piace molto ai fan della coppia Gemma e Giorgio.

Dopo Gemma Galgani, a Verissimo è il momento di ascoltare la versione di Giorgio Manetti. Il cavaliere del trono over, dopo la storia con Gemma, non è più riuscito a portare a termine nessuna conoscenza. Ancora oggi Giorgio sostiene che tra lui e la Galgani ci sia un bel rapporto basato sul rispetto. La decisione di troncare la relazione come tutti sappiamo è arrivata proprio dalla bionda torinese, Manetti ci è rimasto molto male anche perché in quel periodo è rimasto sempre fedele a Gemma.

La dama del trono over ha lasciato Giorgio Manetti perché incapace di dirle ti amo e, come svelano le anticipazioni di Verissimo, il cavaliere di Uomini e donne ha specificato che era un’arma a doppio taglio. Anche se non ha detto quelle due parole, voleva lasciare UeD insieme a Gems e andare a vivere in toscana. Il gabbiano George aveva persino parlato con una sua amica che ha un ristorante e le aveva proposto di gestirlo insieme. Ha raccontato inoltre che l’ha sempre protetta e non l’ha mai offesa, l’ha presentata persino a sua madre. Gemma però è più attenta alle ‘parole’ che ai fatti. Vi aspettiamo presto per le nuove anticipazioni di Verissimo e per tutti i gossip su Gemma e Giorgio.