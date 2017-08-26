Antonio Cassano al Grande Fratello VIP?

Grande Fratello VIP, Antonio Cassano risponde all’offerta Mediaset

Grande Fratello VIP: Antonio Cassano rifiuta

GF VIP: Giulia de Lellis ed Elettra Lamborghini fuori dal cast?

Il calciatore di Bari Vecchia appende le scarpette al chiodo per andare nella Casa? E quali sono le sorti di Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini?Il cast delè ormai quasi definito anche se non è ancora ufficiale. La produzione del reality di casa, nelle ultime ore, ha tentato di portare nella casa più spiata d’Italia un big del calcio: , ovvero. Al calciatore di, ormai sempre più lontano dai campi da calcio giocati, è stato offerto un posto nel cast dei concorrenti vip che varcheranno la soglia dellaper iniziare l’avventura probabilmente i primi di settembre. A riportare la notizia è stato, però, avrebbe già risposto al Biscione declinando l’invito.Dopo aver lasciato il Verona, il 35enne Antonio Cassano ha ricevuto subito la proposta per partecipare al programma Mediaset. L’offerta per il calciatore barese, a detta di Alberto Dandolo, c’è stata, ma è stata declinata senza mezzi termini. Perché Fantantonio ha rifiutato in maniera categorica la proposta di Mediaset per entrare alIl giornalista di Oggi ipotizza che laproposta fosseper Cassano: peccato, perché la sua allegria sarebbe stata d’aiuto per la prossima edizione del Grande Fratello VIP.Ma inon sono finiti: altre due figure date per certe potrebbero non approdare nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di, proveniente da Uomini e Donne e veterano del GF VIP, visto che il suo fidanzatoha partecipato alla prima edizione, ed, la bella e ricca ereditiera: entrambe non si sono fatte vedere in occasione dei servizi fotografici e la registrazione dei video di presentazione dei vari concorrenti VIP. Come Antonio Cassano, ilera troppo basso o sono state scartate all’ultimo momento?