Antonio Cassano al Grande Fratello VIP?
di Redazione
26/08/2017
Il calciatore di Bari Vecchia appende le scarpette al chiodo per andare nella Casa? E quali sono le sorti di Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini?
Grande Fratello VIP, Antonio Cassano risponde all’offerta MediasetIl cast del Grande Fratello VIP è ormai quasi definito anche se non è ancora ufficiale. La produzione del reality di casa Mediaset, nelle ultime ore, ha tentato di portare nella casa più spiata d’Italia un big del calcio: , ovvero Antonio Cassano. Al calciatore di Bari Vecchia, ormai sempre più lontano dai campi da calcio giocati, è stato offerto un posto nel cast dei concorrenti vip che varcheranno la soglia della Casa di Cinecittà per iniziare l’avventura probabilmente i primi di settembre. A riportare la notizia è stato Alberto Dandolo di Oggi. Fantantonio, però, avrebbe già risposto al Biscione declinando l’invito.
Grande Fratello VIP: Antonio Cassano rifiutaDopo aver lasciato il Verona, il 35enne Antonio Cassano ha ricevuto subito la proposta per partecipare al programma Mediaset. L’offerta per il calciatore barese, a detta di Alberto Dandolo, c’è stata, ma è stata declinata senza mezzi termini. Perché Fantantonio ha rifiutato in maniera categorica la proposta di Mediaset per entrare al GF VIP? Il giornalista di Oggi ipotizza che la cifra proposta fosse davvero troppo bassa per Cassano: peccato, perché la sua allegria sarebbe stata d’aiuto per la prossima edizione del Grande Fratello VIP.
GF VIP: Giulia de Lellis ed Elettra Lamborghini fuori dal cast?Ma i colpi di scena non sono finiti: altre due figure date per certe potrebbero non approdare nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di Giulia De Lellis, proveniente da Uomini e Donne e veterano del GF VIP, visto che il suo fidanzato Andrea Damante ha partecipato alla prima edizione, ed Elettra Lamborghini, la bella e ricca ereditiera: entrambe non si sono fatte vedere in occasione dei servizi fotografici e la registrazione dei video di presentazione dei vari concorrenti VIP. Come Antonio Cassano, il cachet era troppo basso o sono state scartate all’ultimo momento?
Articolo Precedente
Chuck Norris colpito da due infarti: come sta Walker Texas Ranger
Articolo Successivo
Sgomberi migranti, nuove regole dal Viminale
Redazione