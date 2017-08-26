Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Antonio Cassano al Grande Fratello VIP?

Redazione Avatar

di Redazione

26/08/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il calciatore di Bari Vecchia appende le scarpette al chiodo per andare nella Casa? E quali sono le sorti di Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini?

Grande Fratello VIP, Antonio Cassano risponde all’offerta Mediaset

Il cast del Grande Fratello VIP è ormai quasi definito anche se non è ancora ufficiale. La produzione del reality di casa Mediaset, nelle ultime ore, ha tentato di portare nella casa più spiata d’Italia un big del calcio: , ovvero Antonio Cassano. Al calciatore di Bari Vecchia, ormai sempre più lontano dai campi da calcio giocati, è stato offerto un posto nel cast dei concorrenti vip che varcheranno la soglia della Casa di  Cinecittà per iniziare l’avventura probabilmente i primi di  settembre. A riportare la notizia è stato Alberto Dandolo di  Oggi. Fantantonio, però, avrebbe già risposto al Biscione declinando l’invito.

Grande Fratello VIP: Antonio Cassano rifiuta

Dopo aver lasciato il Verona, il 35enne Antonio Cassano ha ricevuto subito la proposta per partecipare al programma Mediaset. L’offerta per il calciatore barese, a detta di Alberto Dandolo, c’è stata, ma è stata declinata senza mezzi termini. Perché Fantantonio ha rifiutato in maniera categorica la proposta di Mediaset per entrare al GF VIP? Il giornalista di Oggi ipotizza che la cifra proposta fosse davvero troppo bassa per Cassano: peccato, perché la sua allegria  sarebbe stata d’aiuto per la prossima edizione del Grande Fratello VIP.

GF VIP: Giulia de Lellis ed Elettra Lamborghini fuori dal cast?

Ma i colpi di scena non sono finiti: altre due figure date per certe potrebbero non approdare nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di Giulia De Lellis, proveniente da Uomini e Donne e veterano del GF VIP, visto che il suo fidanzato Andrea Damante ha partecipato alla prima edizione, ed Elettra Lamborghini, la bella e ricca ereditiera: entrambe non si sono fatte vedere in occasione dei servizi fotografici e la registrazione dei video di presentazione dei vari concorrenti VIP. Come Antonio Cassano, il cachet era troppo basso o sono state scartate all’ultimo momento?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Chuck Norris colpito da due infarti: come sta Walker Texas Ranger

Articolo Successivo

Sgomberi migranti, nuove regole dal Viminale

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

02/09/2025

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

04/12/2024

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

24/08/2024