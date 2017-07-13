Barbara D’Urso commenta sui social gli incendi sul Vesuvio e in Sicilia

Le fiamme sul Vesuvio e gli incendi in Sicilia preoccupano l’intero paese, anche i vip. Barbara D’Urso su Instagram scrive ‘vergogna’

La conduttrice di Pomeriggio 5, pur essendo in vacanza, è intervenuta nella vicenda che tiene con il fiato sospeso tutti gli italiani. Il Vesuvio è in fiamme e anche la Sicilia brucia. Barbara D’Urso è in ferie ad Ibiza e segue costantemente gli aggiornamenti dell’incendio sul Vesuvio. Tra un bikini e l’altro spunta la foto del vulcano circondato dal fumo. Carmencita scrive che sembra un’eruzione ma usa ‘orrore’ e ‘devastazione’ per descrivere quell’immagine e che è ‘una vergogna’. Secondo Barbara D’Urso infatti Napoli, la Sicilia e l’Italia non meritano questo. Ha comunque ringraziato i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e tutti i volontari che stanno lavorando senza sosta e in condizioni pericolose da giorni.

I commenti dei follower di Barbara D’Urso su Instagram e il tweet della conduttrice

Barbara D’Urso è letteralmente scioccata ma ancora di più i follower che denunciano l’indifferenza dello stato. Qualcuno ha risposto che c’è gente che ci guadagna dalle tragedie e non dimentichiamo che gli incendi di questi giorni sono di natura dolosa, sia sul Vesuvio che in Sicilia. Sempre nei commenti sul post di Barbara D’Urso su Instagram un utente ha ricordato che i piccoli contadini appiccano incendi sulle zone non coltivate ignari delle conseguenze. La siccità e il vento di scirocco alimentano le fiamme. Sul Vesuvio la situazione è diversa e ne abbiamo già parlato citando il generale dei Carabinieri forestali.

Tornando alla nostra Barbara D’Urso che nella foto di oggi sembra aver dimenticato l’inferno sul Vesuvio e sorseggia un caffè, ha rilanciato quanto scritto su Instagram su Twitter. Non sono mancate le critiche e i commenti che hanno infiammato il web, per fortuna questi ‘incendi’ virtuali non hanno conseguenze gravi ma lasciano il tempo che trovano.