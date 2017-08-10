Barbara D’Urso hot in piscina: attacchi pesanti su Instagram

La conduttrice non si aspettava questa reazione, è ancora la regina di Canale 5?

Doccia fredda per Barbara D’Urso, sempre abituata alle critiche, ma questa volta gli haters sono stati molto cattivi. Carmelita continua a godersi le vacanze e condivide tantissimi scatti su Instagram, l’ultimo non è proprio piaciuto. Barbara D’Urso ha mandato un bacio a tutti dalla piscina e siccome è la Notte di San Lorenzo ha invitato ad esprimere un desiderio.

Sexy Barbara D’Urso: il décolleté bocciato dai follower

La poliedrica conduttrice si rilassa prima di ripartire con i suoi programmi, Pomeriggio 5 e Domenica Live, non solo scatti hot a bordo piscina ma anche ricette estive preparate con le verdure dell’orto bio che coltiva orgogliosamente. La foto incriminata è stata premiata con più di 7mila like ma tra i 300 commenti ce ne sono tantissimi pungenti.

Nella foto su Instagram non c’e traccia di romanticismo ma di esibizionismo e qualcuno ha ricordato a Barbara D’Urso che ad una certa età si dovrebbe indossare il sopra del costume per pudore. Altri invece sono rimasti impressionati dalla faccia, forse perché ha scelto un filtro che mette in risalto le rughe. Decisamente diversa da come appare in tv Carmelita D’Urso è ‘cadente’ proprio come le stelle e sempre nei commenti un utente ha sottolineato come nessuno si permetta di insultare Mara Venier o Paola Barale, donne di spettacolo che amano mostrarsi in atteggiamenti provocanti. Barbara D’Urso viene attaccata anche perché la gente è stufa di vederla in tv a speculare sulle tragedie degli altri, i commenti impietosi sotto le altre foto sono la dimostrazione che la conduttrice non è molto simpatica eppure nessuno osa ‘rimuoverla’.