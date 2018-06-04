Home Economia & Lavoro Bayer ha acquisito Monsanto: accordo da 63 miliardi

Bayer ha acquisito Monsanto: accordo da 63 miliardi

di Redazione 04/06/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Bayer ha acquisito Monsanto e farà sparire il suo marchio. L'acquisizione, che è costato all'azienda chimica e farmaceutica 63 miliardi di dollari (prezzo comprensivo dei debiti di Monsanto) dovrebbe completarsi in via del tutto definitiva il 7 giugno, con la maxi-fusione che porterà Bayer a essere l'unico azionista e, Monsanto, a veder sparito il suo marchio. L'acquisizione costerà 128 dollari ad azione, e - dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Unione Europea - ha ottenuto il via libera definitivo dall'ente sulla concorrenza degli Usa. Si tratta della maggiore acquisizione di un'azienda tedesca all'estero di sempre: un'acquisizione certamente non improvvisa, ma sulla quale si lavorava da anni. Bayer ha acquisito Monsanto: i termini dell'accordo In una nota pubblicata dalla stessa Bayer si legge: "Tutte le autorizzazioni pubbliche necessarie per il completamento dell'acquisizione sono sul tavolo adesso. Bayer il 7 giugno diventerà l'unico proprietario della Monsanto Company". L'accordo è stato già raggiunto e, il prossimo 7 giugno, sarà completato in maniera definitiva. Non un costo certamente irrilevante, quello che dovrà sborsare Bayer per divenire l'unico azionista e cancellare il marchio Monsanto: l'acquisizione costerà a Bayer 128 dollari ad azione, per un totale di 63 miliardi di dollari che comprendono anche i debiti maturati, negli anni, da Monsanto. L'azione era già stata pensata da anni: i media nazionali, infatti, riportano la notizia secondo cui il progetto di acquisizione della Monsanto era stato avviato due anni fa. Non solo: a maggio 2016 l'operazione era stata annunciata in via del tutto ufficiale. A marzo era arrivata l'autorizzazione da parte dell'Unione Europea: con l'autorizzazione finale, negli ultimi, dell'ente sulla concorrenza Usa, si completa dunque il progetto. E' la più grande acquisizione di sempre da parte di un'azienda tedesca che compra all'estero. Bayer ha acquisito Monsanto: le parole di Baumann Per giungere all'acquisizione del colosso statunitense (di Ogm e pesticidi) Monsanto, nei giorni scorsi Bayer aveva annunciato un aumento di capitale pari a 6 miliardi. L'acquisizione, che porterà Bayer a essere l'unico azionista e a cancellare il marchio Monsanto, vede la grande approvazione da parte di Werner Baumann, presidente della Bayer stessa; così, infatti, ha commentato l'accordo: "L'acquisizione di Monsanto rappresenta una pietra miliare strategica per rafforzare il nostro portafoglio di aziende leader nel campo della salute e della nutrizione. Raddoppieremo le dimensioni della nostra attività agricola e creeremo un motore di innovazione leader nell'agricoltura, posizionandoci per servire meglio i nostri clienti e sbloccare il potenziale di crescita a lungo termine nel settore".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp