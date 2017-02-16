Home Attualità Belen e Stefano separazione, ultime notizie sulle motivazioni

di Redazione 16/02/2017

Ormai il matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è solo un ricordo e dopo il divorzio ufficialmente formato in tribunale entrambi hanno preso altre stdade. Ma adesso spuntano news di hossip clamorose sui motivi che hanno portato alla rottura quasi un anno e mezzo fa e che dsarebbero legati ai presunti tradimenti del ballerino. A suggerirlo è il settimanale ‘Chi’ che ha sempre seguito molto fa vicino la coppia. Secondo quanto si legge sulla rivista di gossip la coppia stava attraversando una fase non facile, ma Belen Rodriguez avrebbe fatto di tutto per tenere in piedi il matrimonio. Poi però sembra che Stefano De Martino abbia trovato il coraggio di confessarle alcuni tradimenti consumati quando erano sposati e così la showgirl argentina ha deciso di darte un taglio netto alla relazione, anche se la presenza del piccolo santiago le impone di vedere ancora l’ex marito. Ecco perché è uscita allo scoperto con Andrea Iannone, non avendo più nulla da perdere con il suo ex, anche se rimane il mistero sulle altre donne coinvolte nella vicenda. Come suggerisce ‘Chi’ potrebbero essere persone che fanno parte del mondo dello spettacolo e della televisione, magari qualcuno all’interno del cast di Amici (e in questo caso tornerebbe in ballo il nome di Elena D’Amario). In fondo per Stefano non è nemmeno la prima volta: quando faceva coppia con Emma Marrone l’ha tradita con la ballerina Giulia e successivamente proprio con Belen dopo il suo perdono.

