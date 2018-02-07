Benedetto XVI invia una lettera al Corriere, le parole che preoccupano

Preoccupano le condizioni di salute di Benedetto XVI. Joseph Ratzinger ha scritto una lettera consegnata a mano al Corriere della Sera.

Lettera urgente da Città del Vaticano

Ieri mattina, presso la sede romana del Corriere della Sera è stata consegnata a mano una lettera urgente. Arrivava dal “Monastero Mater Ecclesiae, V-120 Città del Vaticano” come riportato sulla versione online del giornale. Il luogo sarà poco noto ai nostri lettori, si tratta dell’eremo dentro le Sacre Mura dove il Papa emerito si è ritirato dopo le dimissioni. Il messaggio di nove righe appena ha colpito i destinatari perché le parole erano “vere” e “non formali”. Un gesto gentile quello di Joseph Ratzinger verso i fedeli che volevano conoscere le condizioni di salute di Benedetto XVI.

La domanda riservata e la risposta firmata

Sul Corriere spiegano che qualche giorno fa avevano chiesto notizie del Papa Emerito attraverso un canale riservato. Forse lui stesso è rimasto sorpreso quando ha scoperto di essere ancora molto amato e che i fedeli hanno a cuore il suo stato di salute. Questa è l'epoca dei due Papi, quello che si è dimesso e quello che deve affrontare il difficile compito di guidare la Chiesa. Rarissime le apparizioni di Joseph Ratzinger, che negli ultimi tempi non passeggia nemmeno nei giardini vaticani. Eppure Benedetto XVI c'è ancora, e la firma in calce alla lettera, come scrive il Corriere “è minuscola”. Le sue parole sono quasi un commiato, e ha confessato di essere «interiormente in pellegrinaggio verso Casa».

Joseph Ratzinger, grande teologo

Il Papa Emerito Benedetto XVI non riesce più a scrivere, ha difficoltà a costruire altri trattati teologici che hanno fatto la storia della Chiesa cattolica. Una personalità distinta da Papa Francesco che non si è mai sovrapposta e che ha scelto di ritirarsi a vita privata. I due Papi sono un esempio di umiltà e forza spirituale, pochi cristiani sono riusciti a cogliere questo grande segno.