Bere acqua accorcia la vita di 30 minuti ogni bicchiere?

di Redazione 16/04/2018

Nel mirino delle critiche oggi è finita la modalità del bere acqua, alcuni effetti uso racconto la addirittura che questa accorcia la vita di 30 minuti ogni bicchiere in più... Ovviamente ci troviamo a una bugia bella e buona, ma questo non significa che è necessario moderare anche il consumo dell'acqua. Bere 2 litri d'acqua al giorno è necessario? L'acqua è una delle bevande più importanti che abbiamo nella nostra vita, molto spesso gli scienziati dicono che è un corpo umano può sopravvivere 7 giorni senza cibo, ma non 7 giorni senza acqua. Quanto spiegato ha una perfetta formazione scientifica. Come avrete avuto modo di notare nell'arco della vostra vita, confrontandomi anche con i medici di riferimento, spesso viene consigliato di bere almeno 2 litri d'acqua al giorno. Il tutto al fine di purificare i reni, e rendere la loro attività più costante, ma a tornare al nostro corpo sostanze come calcio e il sodio. Il sodio in eccesso fa male? Uno dei punti nevralgici di questo articolo riguarda appunto il sodio. In questo caso le filosofie di pensiero sul bere acqua quotidianamente sì separano. L'eccesso d'acqua infatti potrebbe comportare delle cose a cui nessuno ha fatto mai prestato attenzione. All'interno dell'acqua è contenuta la sostanza chiamata sodio, un eccesso di questa Potrebbe comportare anche un incremento delle malattie da cardiovascolari... La domanda che sorge spontanea è la seguente: come regolarsi dunque con la quantità di acqua da bere al giorno? Colore dell'urina, quale mostra disidratazione? Come abbiamo già avuto modo di spiegare sono diverse le teorie di pensiero sulla quantità di acqua da bere ogni giorno. La maggior parte dei medici consigliano non meno di 2 litri d'acqua per persona, ma questo ovviamente viene determinata le varie esigenze. Un paziente con problemi renali, ad esempio, dovrà avere un quantitativo diverso d'acqua al giorno. Alla domanda però che abbiamo posto prima viene in soccorso Karen Dwyer della School of Medicine della Deakin University di Geelong. Parlando del colore dell'urina a questa dichiarato: "Bisognerebbe abbinare ad un colore chiaro,- spiega la Dwyer-. Sei molto scuro siamo disidratati e abbiamo bisogno di più acqua. Se è molto chiaro, come l'acqua, Allora non ne abbiamo bisogno di bere tanto". Sostanzialmente in questo caso il consiglio è di ascoltare il nostro corpo, e bere acqua solo quando se ne sente la necessità.

