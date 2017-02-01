Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Beyoncè Instagram: incinta di due gemelli

Redazione Avatar

di Redazione

01/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Oggi Beyoncé ha comunicato ai suoi fan su Instagram una notizia che ha lasciato tutti sorpresi. La cantante ha dichiarato di essere incinta di due gemelli, dal marito Jay-Z grazie ad un post sul social. L'artista ha pubblicato una foto dove accarezza la pancia, accompagnata da un messaggio firmato da lei e Jay-Z. Si tratta del terzo figlio per la coppia. Beyoncé e Jay-Z si sono fidanzati nel 2002 e si sono sposati sei anni dopo a New York il 4 aprile 2008. Il 2 gennaio 2012, i due ha avuto la prima figlia, Blue Ivy Carter. Jay-Z il giorno stesso della nascita di sua figlia, ha pubblicato la canzone Glory, a lei dedicata. Nel brano, il rapper ha parlato di alcuni problemi che i due hanno cercato di superare insieme, come la difficoltà di riuscire ad avere un altro bambino e un aborto spontaneo che hanno dovuto superare. Nonostante in questo periodo di vociferava una possibile crisi tra i due, dovuta all'infedeltà del cantante, questa sembra essersi rivelata una voce infondata. Anche se le stesse voci erano nate proprio in conseguenza alla canzone Lemonade di Beyoncé. La notizia data oggi, però, ha dimostrato come la coppia sia felice e non sia in crisi, come mostra anche la foto pubblicata su Instagram simbolo del loro grande amore.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Medici aggrediti all'ospedale palermitano La Maddalena

Articolo Successivo

Migliori Pc Game 2017, videogiochi in uscita a febbraio 2017 per PS4 e Xbox One

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025