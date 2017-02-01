Home Attualità Beyoncè Instagram: incinta di due gemelli

di Redazione 01/02/2017

Oggi Beyoncé ha comunicato ai suoi fan su Instagram una notizia che ha lasciato tutti sorpresi. La cantante ha dichiarato di essere incinta di due gemelli, dal marito Jay-Z grazie ad un post sul social. L'artista ha pubblicato una foto dove accarezza la pancia, accompagnata da un messaggio firmato da lei e Jay-Z. Si tratta del terzo figlio per la coppia. Beyoncé e Jay-Z si sono fidanzati nel 2002 e si sono sposati sei anni dopo a New York il 4 aprile 2008. Il 2 gennaio 2012, i due ha avuto la prima figlia, Blue Ivy Carter. Jay-Z il giorno stesso della nascita di sua figlia, ha pubblicato la canzone Glory, a lei dedicata. Nel brano, il rapper ha parlato di alcuni problemi che i due hanno cercato di superare insieme, come la difficoltà di riuscire ad avere un altro bambino e un aborto spontaneo che hanno dovuto superare. Nonostante in questo periodo di vociferava una possibile crisi tra i due, dovuta all'infedeltà del cantante, questa sembra essersi rivelata una voce infondata. Anche se le stesse voci erano nate proprio in conseguenza alla canzone Lemonade di Beyoncé. La notizia data oggi, però, ha dimostrato come la coppia sia felice e non sia in crisi, come mostra anche la foto pubblicata su Instagram simbolo del loro grande amore.

