Bibi Ballandi morto, il messaggio di Fiorello e le lacrime di Milly Carlucci

di Redazione 15/02/2018

Oggi il mondo dello spettacolo si sveglia con una notizia triste: Bibi Ballandi morto. Il noto produttore televisivo degli anni 90' e 00' è deceduto stamattina a seguito di una lunga malattia. Sul è diventato già virale il messaggio di Fiorello, mentre hanno stupito davvero tutti le lacrime di Milly Carlucci Milly Carlucci presenta Ballando con le Stelle Oggi il mondo dello spettacolo ha deciso di modificare la sua scaletta televisiva per onorare il ricordo di Bibi Ballandi, il noto produttore che ha dato il via a realizzazione di programmi come Ti lascio una Canzone e Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha appreso la notizia riguardante Bibi Ballandi morto in occasione della sua "ospitata" negli studi di Uno Mattina. La conduttrice ha appreso la notizia ospite di Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare che ne hanno dato il triste annuncio. Milly Carlucci in lacrime ha detto: "Voglio onorare il ricordo di Bibi. Ha lottato come un leone contro la sua malattia, il suo é stato un esempio". Fiorello ricorda Bibi Ballandi Nel corso della mattinata anche Fiorello ha voluto rendere noto il suo ricordo di Bibi Ballandi. Ricordiamo che il produttore televisivo è passato alla storia del mondo dello spettacolo per le sue collaborazioni con Gianni Morandi, Francesco De Gregori, Adriano Celentano, Giorgio Panariello e appunto Fiorello. Lo showman siciliano ha deciso di modificare anche la sua messa in onda a Radio Deejay. "Questa sera#ilrosariodellasera su @ radiodeejay non andrà in onda.Neanche domani. BiBi Ballandi è volato in cielo. Profondo dolore". Addio Bibi Baldini Il noto produttore Bibi Baldini è morto nell'arco della mattinata al culmine della sua lotta contro il cancro. La notizia ha scatenato una serie di messaggi di "addio Bibi Baldini" pubblicati sui vari social. Uno dei messaggi più commoventi è stato scritto da Antonella Clerici. "Ciao bibi non dimentichero’ il tuo buonumore,la tua emilianita’i tuoi saggi proverbi e parole.e i nostri successi con i bambini di tluc, tanti anni http:// insieme.so che mi guarderai da lassu’mangiando un piatto di tortellini della Lella".

