Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Black Friday Italia: le offerte di Yeppon

Redazione Avatar

di Redazione

10/11/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il Black Friday in Italia è oramai diventato una ricorrenza piuttosto sentita dai consumatori: sebbene questo evento sia una tradizione tipicamente statunitense, infatti, da alcuni anni ha iniziato a riscuotere successo anche in Italia e in Europa.

Black Friday 2016: quando sarà?

Rispondiamo subito a una delle domande che più interessano i consumatori: quando sarà il Black Friday 2016? Il Black Friday in Italia, proprio come negli Stati Uniti, sarà venerdì 25 novembre. La scelta di questa data deriva dalla tradizione: il Black Friday, infatti, essendo un evento di origine statunitense, ricorre in una data che ha un significato speciale per questa nazione. Si tratta del giorno immediatamente successivo alla festività cristiana del Giorno del Ringraziamento: questa ricorrenza religiosa cade nell'ultimo giovedì di novembre, di conseguenza il Black Friday ricorre ogni anno nell'ultimo venerdì dello stesso mese.

La versione moderna dell'evento: il Black Friday online

Con la diffusione del commercio elettronico, il Black Friday ha iniziato ad abbracciare il mondo del web in modo sempre più massiccio: negli Stati Uniti il Black Friday continua a richiamare grandi folle nei centri commerciali, ma allo stesso tempo tantissimi acquisti vengono effettuati online. Per quanto riguarda il Black Friday in Italia, invece, si può affermare che la ricorrenza riguarda il mondo dell'e-commerce in modo pressoché esclusivo. Il fatto che il Black Friday nel nostro Paese si svolga principalmente online è da considerarsi un punto di forza: non è necessario neppure uscire di casa per cogliere al volo le numerose occasioni.

Black Friday online: le offerte di Yeppon

In Italia, Yeppon è una tra le più importanti realtà e-commerce che aderiscono al Black Friday, e merita dunque di essere preso in considerazione per l'acquisto di un'ampia gamma di prodotti, a cominciare da articoli tecnologici quali smartphone, PC, monitor, periferiche, casse, decoder e tanto altro ancora. Le proposte sono tantissime, e fare shopping su Yeppon in occasione del Black Friday può essere un'idea ottima anche in vista degli acquisti natalizi. Un suggerimento semplice ma prezioso che merita di essere sottolineato è quello di ritagliarsi una buona dose di tempo nella giornata di venerdì 25 novembre 2016, oppure scegliere i prodotti di interesse nei giorni precedenti al Black Friday affinché si possa procedere al loro acquisto in modo ancor più agevole nelle 24 ore in cui le promozioni sono attive.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Si profila un Governo tecnico: che succederà all’economia?

Articolo Successivo

Borse deboli e prudenti in attesa di decisioni della BCE

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

22/10/2025

Auto ibride: come comprare un buon usato

Auto ibride: come comprare un buon usato

29/11/2024

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

25/10/2023