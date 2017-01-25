Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Brexit: Si allungano i tempi?

Redazione Avatar

di Redazione

25/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La Brexit continua a tenere banco nello scenario internazionale. La Corte suprema Inglese si è allineata con la sentenza dell’Alta Corte che aveva decretato che la decisione finale rispetto all’uscita della GB dall’Ue spetta unicamente al Parlamento che deve, nel caso, ratificare la decisione popolare espressa attraverso il Referendum. Con questa decisione tutto l’iter della Brexit si ferma, dal momento che la volontà popolare non è sufficiente a determinare una così importante decisione. Occorre, dunque, avviare l’iter parlamentare per decidere legittimamente l’uscita della Gb dall’Unione Europea. La Premier Theresa May aveva impugnato la decisione dell’Alta Corte opponendosi alla decisione ma il suo ricorso è stato respinto dalla Corte Suprema. Tutto torna in discussione, quindi, almeno in termini teorici, perché è difficile che il Parlamento sconfessi la decisione popolare, sarebbe un colpo alla democrazia inglese. In ogni caso è certo che dare la parola al Parlamento significa procrastinare l’iter della Brexit se, come probabile, sarà ratificata dal Parlamento. Si stanno aprendo contrasti sia all’interno dei conservatori che all’interno dei laburisti e la vicenda rischia di spaccare i due partiti Britannici. Theresa May è stata sconfitta, quindi, ma il suo indebolimento conseguente non dovrebbe mettere in forse l’uscita della GB dall’UE.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Terremoto in casa Etihad. Hogan fa le valigie

Articolo Successivo

Televisione, Gigi D’Alessio condurrà Made in Sud?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Brasile: Corte Suprema indaga Bolsonaro per tentato golpe

Brasile: Corte Suprema indaga Bolsonaro per tentato golpe

14/01/2023

Brasile, primi decreti del presidente Lula: ambiente e disuguaglianze

Brasile, primi decreti del presidente Lula: ambiente e disuguaglianze

02/01/2023

Presidenziali USA 2024: Donald Trump si ricandida alla Casa Bianca

Presidenziali USA 2024: Donald Trump si ricandida alla Casa Bianca

16/11/2022