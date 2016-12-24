Broker online CFD: caratteristiche, recensioni ed opinioni
di Redazione
24/12/2016
Tra i broker online che sono specializzati nell'offerta di strumenti finanziari per il trading online ci sono anche quelli in CFD, ovverosia nei Contratti per Differenza. Aprire dei trade sui CFD, acronimo inglese di Contract For Difference, significa investire in strumenti finanziari il cui prezzo deriva dai valori di borsa di altre tipologie di strumenti d'investimento. I migliori broker online in CFD, infatti, propongono Contratti per Differenza su titoli e su indici dei principali mercati internazionali, su ETF e su opzioni call e put. Ed ancora CFD sulle coppie di valute, dall'euro/dollaro e fino ad arrivare ai Bitcoin, ed anche Contratti per Differenza sulle principali materie prime, dal petrolio all'oro e passando per l'argento, il mais, lo zucchero ed il caffè. In passato i CFD erano degli strumenti finanziari utilizzati dagli investitori istituzionali e dagli hedge funds al fine di proteggere la propria esposizione azionaria. Ma già fine degli anni ’90 i CFD sono stati introdotti per la prima volta anche agli investitori retail, e negli tempi stanno godendo, anche in Italia, di un notevole successo, con la conseguenza che i migliori broker online propongono investimenti in Contratti per Differenza a fronte dell'assunzione dei rischi previsti per tale tipologia di investimento. Investire in CFD richiede abilità e competenze che si possono acquisire non solo attraverso gli studi, ma anche facendo pratica senza rischi. Al riguardo, infatti, i migliori broker online in CFD offrono gratuitamente ai clienti il cosiddetto conto di trading demo che, sfruttando la piattaforma online, permette di aprire e di chiudere i trade utilizzando denaro virtuale. Oltre al conto demo per prendere dimestichezza con la piattaforma di trading, e per investire inizialmente in CFD senza rischi sul capitale, i migliori broker online mettono a disposizione per la formazione pure guide gratuite che, strutturate con un linguaggio semplice, permettono di comprendere quelle che sono le dinamiche che regolano l'andamento dei mercati e degli strumenti finanziari con particolare attenzione proprio ai Contract For Difference. Ed ancora sezioni video che permettono di acquisire passo passo ogni informazione utile su come aprire e chiudere i trade con profitto e adottando criteri e regole basati sulla disciplina e sull'autocontrollo al fine di fare in modo che da un lato si taglino le perdite in presenza di posizioni con tendenze avverse, e che dall'altro si lascino correre i profitti quando invece i mercati si muovono nella stessa direzione di quelle che sono state le previsioni fatte. Il broker online scelto deve essere inoltre regolamentato ad operare sul territorio europeo a garanzia del fatto che ai fini della copertura utilizzi solo fondi propri, che non apra mai posizioni speculative sul mercato, e che non investa mai i fondi dei clienti retail. Inoltre, i broker online regolamentati, e quindi in possesso di licenza per operare, non hanno alcuna esposizione a debito corporate e/o al debito sovrano, e non passano i fondi dei clienti retail alle controparti della copertura. Detto questo, i migliori broker online regolamentati in CFD tra cui scegliere sono quelli che non solo offrono una piattaforma di trading efficiente, efficace e veloce, ma anche un servizio di assistenza integrato che funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non solo via telefono e posta elettronica, ma anche via live chat con operatore al fine di poter gestire tempestivamente ogni eventuale richiesta urgente da parte dei clienti. Per maggiori info potete approfondire l’argomento sui CFD, sul conto demo, sulla recensione e sulle opinioni dei migliori broker di piattaforme di trading online, collegandosi al sito Blogfinanza.com .
