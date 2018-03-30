Home Intrattenimento Bufera per i Rodriguez, mamma e papà divorziano?

Bufera per i Rodriguez, mamma e papà divorziano?

di Redazione 30/03/2018

Ancora bufera per i fratelli Rodriguez... Proprio quanto Belen e Cecilia hanno trovato un proprio equilibrio sentimentale, ecco che insieme a Jeremias si trovano costretti ad affrontare un nuovo problema: mamma e papà divorziano? Belen Rodriguez e Andrea Iannone verso il matrimonio? Nel corso nell'ultimo anno si è parlato di Belen Rodriguez e Andrea Iannone dritti verso il matrimonio o dritti verso la crisi. Non a caso sono state diverse le news di gossip che hanno raccontato un possibile riavvicinamento tra la showgirl argentina è l'ex marito, nonché ballerina di Amici e attuale inviato dell'Isola dei Famosi 2018, Stefano De Martino. L'ex coppia però ha sempre raccontato di aver mantenuto un buon rapporto per per amore del figlio Santiago ma non lo solo... Secondo alcuni rumors e Stefano De Martino considererebbe l'ex moglie un punto di riferimento anche in occasione delle scelte lavorative, non a caso si deve a lei in merito della nuova avventura del ballerino come inviato dei reality di Mediaset. Ma una volta sistemate le cose Belen Rodriguez e Andrea Iannone finalmente si dirigono verso il matrimonio? I Rodriguez gossip, Chi è in crisi con chi? Come abbiamo appena annunciato il 2017 per i Rodriguez È stato davvero un anno di cambiamenti, come testimoniato anche dal gossip italiano. Belen Rodriguez In un certo qual modo Sto cercando di allontanarsi il più possibile dai riflettori del mondo del gossip al fine di proteggere la sua privacy, quella del figlio Santiago ma anche la storia d'amore con Andrea Iannone che sembra procedere a gonfie vele. La stessa cosa possiamo unire anche di Cecilia che una volta intrapresa la relazione con Ignazio Moser, oltrepassata la onda dello scandalo mediatico dovuta Grande Fratello Vip, sembra che abbia trovato la propria serenità... Per quanto riguarda Jeremias invece tutto tace, sembra previsto un percorso all'interno di Uomini e Donne ma ancora nulla è stato confermato in modo positivo. A quanto pare la crisi non riguarda Nessuno dei tre fratelli Rodriguez, ma bensì il matrimonio dei genitori che potrebbero essere vicini al divorzio. Che potrebbero essere vicini al divorzio. Mamma e papà Rodriguez si lasciano? Da qualche settimana i giornali di gossip hanno raccontato una presunta crisi nata tra mamma e papà Rodriguez. Una prima conferma della cosa era arrivata da un post sui social pubblicato da Gustavo Rodriguez che parlava della libertà da lasciare ai figli, una volta diventati adulti. Un secondo indizio sulla crisi per i genitori di Belen Rodriguez è arrivata qualche ora fa, quando una news di gossip ha annunciato la partenza di papà Gustavo verso l'Argentina proprio durante le festività pasquali... Senza la moglie Veronica, accompagnato dai figli e dai generi. Mamma e papà dunque divorziano?

