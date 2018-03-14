Home Salute Campania, boom di vaccini, target superato del più del 90%

di Redazione 14/03/2018

Le vaccinazioni la Campania stando ad una nota della Regione Campania “hanno raggiunto negli ultimi mesi i target di adempimento ministeriale, superando il 95% di copertura vaccinale per la esavalente, e oltre il 92% per la copertura vaccinale del tetravalente e morbillo, recuperando un gap storico della regione”. Campania e vaccinazioni, la nota della Regione Secondo quanto riporta la nota, la Regione “ha aderito immediatamente e con convinzione alla nuova legge sugli obblighi vaccinali istituendo sin dai primi giorni l’anagrafe unica vaccinale, che raccoglie i dati di informatizzati di tutti i nuovi nati dal 2001 al 2017 (ubicata presso Soresa spa). Ad agosto 2017 Regione e Ufficio scolastico regionale hanno inoltre sottoscritto una intesa per lo scambio dei dati. A novembre la Direzione generale della Tutela della Salute ha offerto a tutte le scuole campane per il tramite dei Servizi di epidemiologia e prevenzione regionale i dati della anagrafica vaccinale per semplificare il compito a tutti i dirigenti scolastici regionali”. Lo scambio dei dati, si è avuto grazie all'attivazione di indirizzi PEC aziendali dedicati. Così in seguito allo scambio di informazioni tra le scuole (1977 su circa 2800) e le ASL, la Direzione generale della tutela della salute, attraverso Soresa ha effettuato una verifica delle coperture e spedito i dati a tutte le scuole. Il programma adottato dalla Regione ha dato così l'opportunità a tutte le famiglie di soggetti che erano inadempienti di verificare la propria posizione vaccinale entro e non oltre la data del 10 marzo 2018 stabilita dalla legge nazionale. Campania, regione super adempiente agli obblighi di vaccinazione La scadenza entro il 10 marzo è valida per tutte le Regioni, anche per quelle che hanno partecipato alla procedura semplificata. Dunque, nel rispetto della circolare ministeriale, entro e non oltre il 20 marzo, le istituzioni scolastiche, acquisite le informazioni da parte delle Asp, inviteranno i genitori a depositare entro dieci giorni il certificato di vaccinazione avvenuta. Entro il 30 aprile, poi, i dirigenti scolastici daranno comunicazione alle Azienda sanitarie provinciali le eventuali violazioni dell’obbligo vaccinale.

