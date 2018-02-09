Carenza medici, blocco del turn over: italiani senza medico di base

I medici di famiglia e del Servizio Sanitario Nazionale stanno per andare in pensione. Si parla di 45.000 pensionamenti nei prossimi 5 anni. Le cifre aumentano se si prende in considerazione un periodo più ampio di 10 anni. L'allarme è stato lanciato dalla Federazione medici di medicina generale (Fimmg) e dal sindacato dei medici dirigenti Anaao.

Italiani senza medico di base

Il caro e affezionato medico di famiglia sta per andare in pensione, nei prossimi 5-10 anni almeno 14 milioni di italiani resteranno senza. Silvestro Scotti della Fimmg ha dichiarato al Corriere della Sera che è una situazione “ridicola” perché nessun politico ha inserito nel suo programma elettorale l'impegno ad affrontare l'assistenza territoriale. La carenza di medici interessa tutte le regioni e quando si riapriranno i concorsi pare che non ci saranno medici assumere, una situazione insostenibile.

Che cos'è il blocco del turn over?

Le organizzazioni sindacali hanno anche evidenziato che i pensionamenti non bilanceranno le assunzioni. Per i medici di base ci sono circa 1.100 borse per il corso di formazione in medicina generale e non è previsto un aumento. I medici che andranno in pensione non saranno rimpiazzati tutti, mentre per quelli del Servizio Sanitario Nazionale è più difficile fare delle stime visto che non si hanno notizie sui concorsi e in molte regioni è attivo il blocco del turn-over parziale o totale.

Le previsioni sono negative e secondo gli esperti l'anno peggiore sarà il 2028, mentre il picco di pensionamenti verrà registrato il 2022. Le regioni che rischiano di rimanere scoperte sono la Sicilia, la Campania, il Lazio e la Lombardia. La situazione si aggrava se pensiamo che le scuole di specializzazione di medicina hanno pochissimi posti quindi nelle corsie degli ospedali in futuro potrebbero mancare pediatri, chirurghi, ginecologi e cardiologi. La salute per i politici non è un tema che fa tendenza, e le menti brillanti fuggono via dall'Italia e si specializzano all'estero.