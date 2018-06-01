Carte di Credito: informazioni, tipologie e caratteristiche
di Redazione
01/06/2018
Nata nel 1950 negli Stati Uniti, la carta di credito è un particolare strumento di pagamento elettronico che ha visto crescere il suo successo in maniera esponenziale. Realizzata in plastica, le sue dimensioni sono standardizzate (85,60 x 53,98 mm, per 0,76 mm di spessore). Generalmente, il suo funzionamento è basato su una banda magnetica (talvolta su un chip) nella quale vengono memorizzati i dati identificativi dell’intestatario oltre, naturalmente, ai dati dell’istituto bancario o finanziario che l’ha emessa. Proprio per far fronte alle crescenti necessità in termini di sicurezza, da oltre vent'anni, si è reso necessario dotare le carte di credito di un microchip, caratterizzato anche da una maggiore capacità di memoria. Il funzionamento ruota intorno a diversi soggetti: l’ente emittente (la banca o l’ente finanziario che emette la carta), stipula un contratto di finanziamento con il titolare della carta, il quali si configura come clienti. I clienti, a loro volta, utilizzano questo circuito di pagamento presso esercenti che decidono di aderirvi, solitamente attraverso l’intermediazione di soggetti che offrono dispositivi in grado di accettare i pagamenti elettronici attraverso appositi circuiti di pagamento. Le principali tipologie di carte di credito e i motivi per averne una A seconda delle specifiche esigenze, è possibile scegliere tra diverse tipologie di carte di credito: “a saldo”, generalmente offerta come servizio aggiuntivo all'apertura di un conto corrente. Essa prevede la possibilità di pagare tutte le somme spese nell'arco di un mese solare, nel mese successivo, in un giorno prestabilito da contratto (generalmente, il 1°, il 5, il 10 o il 15). Vi sono poi le carte di credito rateale o rotativo che, come suggerisce il nome, consentono di rateizzare il pagamento dei beni e dei servizi acquistati, a fronte di un costo aggiuntivo per il titolare. Tra le più recenti tipologie, vi è la “co-branded”: la carta viene emessa in collaborazione con un’azienda che si impegna a favorire la distribuzione presso la propria clientela, nel tentativo di fidelizzarla. In ultimo, vi sono le carte privative, le quali vengono emesse da un ente creditizio a uso esclusivo di una società o di un’azienda che mira a incrementare la fidelizzazione dei clienti al marchio. Tra gli innegabili vantaggi di tutte carte di credito, vi è la praticità data dal non dover portare con se del contante; inoltre, esse sono utilizzabili anche all’estero e per i pagamenti online. Uno strumento comodo, pratico e sicuro Viaggiare, fare acquisti online e nei negozi fisici, pagare bollettini...oggi, tutto ruota intorno alla tangibile utilità della carta di credito. Semplice da nascondere, nel caso in cui, ad esempio, ci si trovi in mezzo alla folla; dal funzionamento intuitivo e rapido, la carta credito offre anche il vantaggio di poter fare acquisti senza avere denaro sul conto. Un altro importante punto a favore di questo innovativo mezzo di pagamento è la sicurezza che contraddistingue il suo funzionamento: possibilità di blocco, alert sms, assistenza h24...in ogni momento, l'utente è tutelato da potenziali rischi di frode, furto e smarrimento, in nome della difesa dei suoi risparmi. Per maggiori informazioni consultare: https://www.dinersclub.it/richiedere-carta-di-credito/
Articolo Precedente
Atterraggio d'emergenza: passeggero puzza troppo
Articolo Successivo
Spread in calo: positivi gli effetti del nuovo governo
Redazione