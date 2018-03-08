Home Intrattenimento C'è posta per te anticipazioni, arriva l'annuncio di Belen Rodríguez incinta?

C'è posta per te anticipazioni, arriva l'annuncio di Belen Rodríguez incinta?

di Redazione 08/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Mancano pochi giorni alla messa in onda di una nuova puntata di C'è posta per te e le anticipazioni improvvisamente sono diventate salienti per il mondo del gossip... Secondo alcuni rumors sembrerebbe che la trasmissione di Mari De Filippi potrebbe diventare l'occasione perfetta per l'annuncio di Belen Rodriguez incinta I Rodriguez in crisi: mamma e papà divorziano? Il mondo del gossip è ritornato ad accendere i riflettori su I Rodriguez. Dopo lo scandalo che aveva travolto inizialmente Cecilia e Ignazio Moser, conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip, seguito dal canna-gate di Francesco Monte, sembrava che la famiglia di Belen avesse trovato una nuova stabilità. Tutto questo fino a qualche giorno fa, quando il gossip ha lanciato uno scoop per i fratelli Rodriguez: mamma e papà divorziano? Sembrerebbe infatti che per i genitori di Belen Rodriguez non sia un buon momento, anche se nulla è stato confermato circa la separazione. Belen Rodriguez e Andrea Iannone matrimonio Tra il 2016 e il 2017 Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono stati spesso protagonisti di news di gossip... Se ben ricordate secondo alcune "voci" di corridoio per un determinato periodo di tempo la showgirl argentina potrebbe esser stata indecisa tra il suo attuale fidanzato e il suo ex marito, Stefano De Martino. Per diversi mesi si è anche parlato di Belen Rodriguez e Andrea Iannone matrimonio, una convivenza in Svizzera... Ma tutto sembra essersi dissolto come neve al sole. Giorni fa però il settimanale Chi ha pubblicato una chicca davvero interessante: Belen Rodriguez incinta? Belen Rodriguez mamma bis? Come abbiamo appena annunciato le news di gossip voglio Belen Rodriguez mamma bis. Una conferma di quanto detto potrebbe arrivare sabato durante la puntata di C'è posta per te, dato che secondo le varie anticipazioni hanno annunciato Belen e Andrea Iannone saranno tra i protagonisti della puntata, chiamati da un ospite ancora misterioso. Ma il tutto però sembra non concludersi qui... Secondo alcuni rumors C'è posta per te potrebbe essere l'occasione perfetta per l'annuncio di Belen Rodriguez incinta, dato che scatti pubblicati da settimane Chi fanno notare un pancino molto sospetto...

Condividi Facebook Twitter Whatsapp