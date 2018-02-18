Home Salute Cerotto con display: nuova invenzione made in Japan per monitorare la salute

di Redazione 18/02/2018

La genialità asiatica non ha mai fine, e stavolta un'invenzione firmata Made in Japan rivoluzionerà il modo di concepire la prevenzione e la salute. É stato infatti ideato un cerotto con display che può essere attaccato direttamente alla pelle come un notmale cerotto, dallo spessore di solo un millimetro e che sa monitorare importanti dati sulla salute, ma anche di inviare e ricevere messaggi ed emoji. Cerotto con display, un'invenzione tutta giapponese Ecco che siamo davanti all'invenzione del professore giapponese Takao Someya dell’Università di Tokyo che sta per rivoluzionare l’uso di strumenti digitali in campi medici. Il professore ha detto “Con questo, anche nell’assistenza domiciliare, si puà ottenere una condivisione continua dei dati medici con i dottir, che potranno comunicare con i loro pazienti”. Lo schermo-cerotto può essere incollato sul palmo o sul dorso della mano e può indicare anche quali sono i tempi per l’assunzione di medicine ma permette pure di comunicare con parenti. Cerotto con display, le parole dell'inventore “Mettete il display sulla vostra pelle, e lo sentirete come parte del vostro corpo. Quando avrete messaggi inviati alla vostra mano, sentirete una vicinanza emozionale con chi ve lo spedisce, io penso a un nonno che riceve un messaggio su cui c’è scritto ‘ti voglio bene’ dal nipote: sentirà un gran calore”. L’invenzione è nata in un paese, come il Giappone, dove il tema spinoso dell’invecchiamento è molto particolare e si sta provando a seguire strade nuove per la cura alla popolazione che ha un’età media che sta aumentando.

