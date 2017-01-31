Home Attualità Che Dio ci aiuti 4 cast anticipazioni sesta puntata 5 febbraio 2017: Chi aiuterà Azzurra e Emma?

Che Dio ci aiuti 4 cast anticipazioni sesta puntata 5 febbraio 2017: Chi aiuterà Azzurra e Emma?

di Redazione 31/01/2017

Che Dio ci aiuti 4 ormai è un appuntamento indispensabile la domenica sera per ogni italiano . Ma quali sono le anticipazioni riguardanti la sesta puntata? La nuova veste materna di Azzurra ha conquistato i fan che sempre più spesso si chiedono: quando arriverà Guido in soccorso della moglie? Azzurra e Emma infatti sono arrivate a un punto di frattura per via di Andrea, il nipote di Nico il quale a sua volta ha deciso di allontanare Monica. Per conoscere come procedono le avventure del cast non ci resta che aspettare domenica 5 febbraio 2017 e scoprire, inoltre, se Azzurra riuscirà a dire la verità a Emma... Che Dio ci aiuti 4 nuova punta: Suor Angela rimedierà alle scelte sbagliate di Nico? Nel corso dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 4 abbiamo avuto modo di assistere ad un vero collasso nelle vite degli ospiti del convitto... Suor Angela riuscirà ad aiutare le sue ragazze senza il supporto di Guido? Tutti i protagonisti al momento vivono un momento di rottura, il tutto però sembra esser nato da alcune scelte di Nico. Se ben ricordate infatti nel corso dell'ultimo episodio Nico ha origliato la conversazione di Azzurra e Suor Angela dove questa faceva espresso riferimento ad Emma come sua figlia. La scelta dell'avvocato sembra esser detta dalla buona fede, ma allora perché allontanare anche Monica facendole credere di non essere cambiato? La nuova puntata della fiction quasi sicuramente sarà incentrata sulla vicenda di Azzurra e Emma che potrebbe essere adottata da una famiglia realmente interessata a lei. Come farà Suor Angela a rimediate alle scelte dei suoi ragazzi? Che Dio ci aiuti 4 anticipazioni ottava puntata: lieto fine da favola per Guido e Azzurra? Al momento i fan però hanno un'unica e comune richiesta: quando potremmo vedere Guido e Azzurra di nuovo insieme? Secondo le news relative al cast di Che Dio ci aiuti 4 l'avvocato Guido, alias Lino Guanciale, potrebbe tornare nella serie già dall'ottava puntata, anche se ancora non è stato chiarito il suo ruolo. Alcuni spoiler parlano già di un lieto fine da favola per Azzurra e Guido che, dopo Davide, potrebbero adottare anche Emma.

